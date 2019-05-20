ВТБ открыл эскроу-счета на 2 млрд рублей

Банк ВТБ привлек более 2 млрд рублей средств клиентов-физических лиц на эскроу-счета. До конца года планируется обслужить около 25 тысяч сделок, сообщили Псковской Ленте Новостей в банке.
Продукт был успешно внедрен в ноябре 2018 года. На сегодняшний день ВТБ работает с эскроу-счетами в шести городах: Москва, Ижевск, Самара, Оренбург, Петрозаводск и Калуга.
Процесс открытия эскроу-счетов защищает покупателя и гарантирует, что его деньги перечислятся застройщику только тогда, когда объект будет фактически достроен. До момента ввода здания в эксплуатацию девелопер не вправе пользоваться средствами, размещенными дольщиком в банке. В случае если дом не достроен в срок, вложения возвращаются вкладчикам.