Недвижимость

60 малоимущих семей Пскова улучшили свои жилищные условия в 2018 году

60 малоимущих семей Пскова улучшили свои жилищные условия в 2018 году. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил глава администрации города Пскова Александр Братчиков, выступая с отчетом о своей деятельности и деятельности администрации за 2018 год.

«В 2018 году улучшены жилищные условия 60 семьям малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе: 4 семьям - за счет расширения жилой площади в коммунальных квартирах и 56 семьям предоставлены жилые помещения по договорам коммерческого найма», - рассказал он.

Кроме того, в прошлом году 39 жилых помещений предоставлено детям-сиротам за счет субвенций из бюджета Псковской области. 14 семьям улучшены жилищные условия в связи с переселением из непригодного для проживания жилого помещения, 6 семьям - по решению суда.

За счет средств федерального бюджета жилой площадью были обеспечены 3 семьи чернобыльцев; 4 семьи вынужденных переселенцев; два человека из категории участников, инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним граждан; две семьи граждан, уволенных с военной службы, а также 8 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, 3 ветерана боевых действий и одна семья переселенцев с Крайнего Севера.