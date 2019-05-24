Недвижимость

Ян Лузин: Псковский рынок недвижимости находится в «точке эквилибриума»

Псковский рынок недвижимости находится в «точке эквилибриума», когда спрос достигает предложения. Такое мнение в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове высказал директор ГК «ЛУГ», депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин.

«Псковский рынок практически ничем не отличается от рынка недвижимости похожих городов России. Какой-то уникальности у нас нет. И рынок жилищного строительства, и рынок коммерческой недвижимости, и девелопмент в целом, не стоят в стороне от внешней и внутренней экономики, поэтому на ситуации сказывались и санкции, и ощутимый спад платежеспособности населения», - отметил гость студии.

По его словам, бывают на псковском рынке недвижимости и взлеты, и падения, «но в целом, если и были какие-то причины опасаться того, что отрасль войдет не просто в кризис, а в крутое пике, из которого не выйдет, то сейчас все эти опасения позади». «Рынок развивается эволюционно под воздействием внешних факторов и в соответствии с изменениями федерального законодательства, но в целом считаю, что отрасль находится в стабильном состоянии», - сказал Ян Лузин, заметив, что «даже худшие времена Псков прошел так, что у нас не было обманутых дольщиков и компаний-банкротов».

Также гость студии прокомментировал мнение экспертов о том, что жилье в Пскове плохо продается. Спрос на недвижимость, по его словам, присутствует, но не в тех объемах, как раньше. «В экономике есть такое понятие - «точка эквилибриума», когда спрос достигает предложения. Сейчас мы как раз находимся в «точке эквилибриума», спрос стабилизировался. Все равно люди хотят улучшения жилищных условий, приезжают из сельской местности, все равно старые дома сносятся. То есть спрос присутствует, но находится не в таких объемах, как раньше. Поэтому я считаю, что рынок просто стабилизировался», - констатировал Ян Лузин.

«Если кто-то находился в эйфории и думал, что каждый раз по арифметической и геометрической прогрессии будет прибавлять, и надо строить все больше и больше, то они заблуждались. Также заблуждаются и те, кто говорит, что рынок встал, и ничего не продается», - заключил директор ГК «ЛУГ».