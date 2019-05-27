Недвижимость

2018 год прошел под флагом модернизации «ДСК» - Ян Лузин

2018 год прошел под флагом модернизации АО «Строительная фирма ДСК». Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове директор ГК «ЛУГ», депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин. Он напомнил, что приобрести «ДСК» было решено в нелегкий для этого предприятия период, когда оно стояло на грани закрытия.

«Если бы мы его не приобрели, предприятие ушло бы в банкротство. Это стало бы ударом для экономики региона, поскольку более тысячи человек могли бы остаться без квартир. Более 400 млн рублей мы инвестировали на погашение задолженности предприятия», - рассказал гость студии.

«2018 год прошел под флагом модернизации ДСК. Предприятие было крупное, могло выпускать «под ключ» дома железобетонной серии, но, к сожалению, только одной. Сейчас другие требования и к экономике, и к себестоимости, и к качеству. Поэтому мы приняли решение о комплексной модернизации предприятия, привлекли экспертов, посетили много заводов в Германии и Финляндии. Был разработан целый проект комплексной модернизации, и сейчас на ДСК поставлено современное оборудование», - отметил Ян Лузин. Благодаря проведенной модернизации предприятие теперь строит не только 9-этажные дома с ограниченным набором планировочных решений, но и дома разной высотности с разными планировками квартир. «Благодаря использованию новых технологий нам удалось производство, ранее размещаемое в четырех цехах, сконцентрировать в одном цехе, а также повысить производительность. Если раньше на «ДСК» выпускалось до 60 тыс кв м жилья в год, то теперь мы можем выпускать до 100 тыс кв м», - пояснил Ян Лузин. Кроме того, удалось оптимизировать расходы на содержание завода. Высвободившиеся площади планируется превратить в современный технопарк.