Недвижимость

Ян Лузин: Федеральный закон №214 о долевом строительстве - серьезный вызов для всех застройщиков

Серьезным вызовом для всех застройщиков считает директор ГК «ЛУГ», депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин новые изменения в федеральный закон №214 о долевом строительстве, которые вступят в силу с июля текущего года. Свое мнение по поводу «плюсов» и «минусов» грядущих нововведений он высказал в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове.

Напомним, изменения в закон №214 «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости…» касаются деятельности застройщиков. В частности, они теперь не смогут напрямую привлекать средства дольщиков и вынуждены будут строить жилье на взятые в банках кредиты. Как пояснил Ян Лузин, одним из главных нововведений стало использование эскроу-счетов для покупки квартир в строящихся домах. Это специальный счет, который открывается на имя дольщика. На период строительства деньги на таком счете «замораживаются» и передаются застройщику только после того, как он исполнит свои обязательства. В случае расторжения договора с застройщиком или его банкротства, банк должен вернуть все уплаченные деньги.

«Закон очень серьезный. Когда с некоторыми мелкими застройщиками беседую, они называют его ударом под дых всему строительному комплексу. Я бы таких резких оценок не делал, но считаю, что это очень серьезный вызов для всех застройщиков, всех девелоперов в России», - прокомментировал Ян Лузин изменения в 214-й закон.

С одной стороны, по его словам, законодательные новшества защищают население от недобросовестных застройщиков. «Они изначально создали финансовую пирамиду или просто не оценили свои возможности и не смогли достроить дома и в результате сделали людей заложниками своих амбиций, переведя их в ранг обманутых дольщиков», - пояснил гость студии. Обновленный закон №214, по его мнению, позволит избежать таких ситуаций.

«С одной стороны, вроде бы все здорово, но мы помним, что благими намерениями дорога может быть выстлана совсем не туда. Для банковского сектора это, конечно, колоссальная поддержка - получить на эскроу-счет (бесплатный) колоссальные средства, которыми он все это время может распоряжаться на свое усмотрение, давать какому-то кредиты и так далее», - предположил Ян Лузин. Между тем, застройщикам, по его мнению, придется непросто.

«Объем строящегося жилья может уменьшиться, цены на недвижимость неизбежно вырастут, а значит уменьшится число людей, которые смогут себе позволить его купить. Причем, рост цен коснется как первичного, так и вторичного жилья. «Первичное жилье является драйвером экономики, и если цены на него вырастут, то вторичный рынок будет подтягиваться за ним», - пояснил Ян Лузин. По его прогнозам, рост цен будет происходить в течение одного - двух лет, но больше чем 50 тыс рублей за 1 кв м цены на жилье в Пскове не вырастут.

«Всю маржу, которую заберут банки, застройщики будут вынуждены заложить в цену. Спрос сократится, но при этом население будет больше защищено. То есть сработает принцип: "лучше меньше, да лучше"», - отметил директор ГК «ЛУГ». - Искренне надеюсь, что государство тоже понимает, какие последствия, в том числе негативные, может нести этот закон, и я думаю, что какие-то меры поддержки для населения, облегчающие покупку квартиры, будут предлагаться». Огромным плюсом Ян Лузин назвал субсидирование процентных ставок банкам по ипотеке. «Конечно, это мера поддержки касается семей, где есть второй ребенок, и она направлена на улучшение демографии, но я думаю, что это огромный плюс», - заметил гость студии.

Наряду с этим Ян Лузин предположил, что после вступления в силу изменений в 2014-й закон уйдут с рынка небольшие застройщики, а останутся по большей части только крупные. «Наша группа компаний давно сотрудничает с банками, у нас безупречная кредитная история, поэтому думаю, что проблем с привлечением финансирования у нас не возникнет.

А вот тем компаниям, которые только планировали выходить на этот рынок, маленьким застройщикам, которые строили один дом в год или имеют только один проект, думаю, получить кредит будет архисложно, и без денег дольщиков эти проекты достраивать будет крайне тяжело... Поэтому думаю, будет происходить эволюция рынка. Недостаточно подготовленные компании будут терять статус застройщиков и перейдут в режим обычных строительных компаний, подрядчиков и субподрядчиков, а застройщиками будет очень ограниченный круг компаний», - полагает Ян Лузин.

При этом он не исключил, что более крупные псковские компании-застройщики, в том числе и ГК «ЛУГ», в создавшихся условиях будут поглощать мелкие. «То, что мы настраиваемся на поглощение маленьких игроков рынка - я б не сказал, что это пункт нашей стратегии. Это не самоцель. Мы просто будем реализовывать свои проекты, но при этом я допускаю, что количество игроков просто уменьшится. Даже уверен, что так и будет. Соответственно рынок сожмется за счет ухода с него маленьких игроков. Скорее всего, они старые объекты достроят, а новые просто не будут начинать», - заключил он.