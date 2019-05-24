Недвижимость

Ян Лузин о клубном доме «Парус DeLuxe»: К концу лета все тайное станет явным

«К концу лета все тайное станет явным», - пообещал директор ГК «ЛУГ», депутат Псковского областного Собрания Ян Лузин, рассказывая в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове о деталях, связанных со строительством клубного дома «Парус DeLuxe» на берегу реки Великой.

Гость студии подчеркнул, что этот проект является уникальным для Пскова, и аналогов ему в будущем, вероятно, не будет. «Парус» принципиально отличается от обычного кирпичного дома в центре города. Особое внимание авторы проекта уделили как внешнему, так и внутреннему наполнению объекта, решив совместить в нем домашний комфорт и высокий уровень сервиса, который можно увидеть в гостиницах 4 - 5 звезд.

«Жилые комплексы по подходу с отелями 4-5 звезд никогда даже не сравнивали. Мы же попытались два формата соединить и поставили перед собой задачу, чтобы человек, который проживает в этом комплексе, чувствовал тот же уровень сервиса, внутренней отделки мест общего пользования, что и в пятизвездочных отелях, - пояснил Ян Лузин. По его словам, в новом комплексе будет работать консьерж, функционировать система видеонаблюдения, а прилегающая территория будет закрыта. Но речь тут идет не о какой-то гипертрофированной приватности - отгородиться трехметровым забором, а о безопасности», - пояснил Ян Лузин.

Гость студии также отметил, что более половины покупателей квартир в клубном доме - жители Москвы и Петербурга. «В Москве такая недвижимость стоила бы 300 тыс. рублей за метр, а у нас несопоставимо низкие цены для такого уровня и качества. Поэтому, надеюсь, что наш жилой комплекс найдет своего покупателя, - отметил он. - К настоящему времени готов каркас дома, заведены сети и началась внутренняя отделка. Поначалу, когда дом только начинал строиться, было не видно его принципиальное отличие от других кирпичных домов, но думаю, к концу лета все тайное станет явным».

В то же время Ян Лузин выразил обеспокоенность затянувшимся строительством студенческого кампуса, который располагается в непосредственной близости от «Паруса». «На мой взгляд, строительство кампуса идет неоправданно долго. Что будет с той компанией, которая его строит? Надеюсь, она сможет выполнить свои обязательства. Но идет все как-то тяжело и трудно. Мы даже предложили свои услуги и на субподряде у этой компании сделали ряд инженерных сетей, потому что это в том числе связано и со строительством нашего дома. Но пока там как-то очень долго идут работы», - констатировал Ян Лузин.

Дальнейшая судьба студенческого кампуса, по его мнению, будет в большей степени зависеть от финансирования и от возможности подрядной организации. По мнению директора ГК «ЛУГ», «подрядчик должен иметь достаточный запас прочности, чтобы построить объект за свои деньги, а когда чувствуется явный дефицит денежных средств, это отражается на сроках и прочих моментах».