Недвижимость

Многодетные семьи получат 450 тыс. рублей на погашение ипотеки

Госдума приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий возможность выплаты из федерального бюджета 450 тыс. рублей семьям в случае рождения третьего и последующего ребенка на погашение ипотечного кредита, передает «Росбалт».

Законопроект принимается во исполнение послания президента РФ парламенту. Претендовать на выплату смогут те семьи, в которых третий или последующей ребенок родился после 1 января 2019 года. Предполагается, что претендовать на выплаты можно будет до 2022 года.

Однако конкретика появится в нормативном правовом акте правительства РФ, которое и наделяется правом устанавливать дополнительные меры господдержки семей по улучшению их жилищных условий, а также порядок и условиях их применения.

Законопроектом также предлагается предоставить единому институту развития в жилищной сфере АО «ДОМ.РФ», являющемуся агентом правительства РФ, возможность получать сведения о госрегистрации актов гражданского состояния из реестра в целях проверки соответствия граждан условиям для осуществления таких выплат.