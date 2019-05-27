Недвижимость

Вопросы выявления не поставленного на кадастровый учет имущества обсудили налоговики с руководством Псковского района

В УФНС России по Псковской области под председательством и.о. руководителя Управления Анны Кутузовой состоялось совещание с главой Псковского района Натальей Федоровой по вопросу выполнения органами местного самоуправления работы по вовлечению в налоговый оборот ранее учтенных объектов недвижимости (включая земельные участки). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС России по Псковской области, в обсуждении также участвовали главы сельских поселений Псковского района.

Кроме того, в мероприятии приняли участие руководитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Псковской области Олеся Ребеко, руководитель ГБУ Псковской области «Бюро технической инвентаризации и Государственной кадастровой оценки» Юрий Гнусин, заместитель председателя комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Фаина Гусакова, первый заместитель начальника управления по местному самоуправлению и территориальному развитию администрации Псковской области Ирина Степанова, помощник директора филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области Елена Шефова.

В настоящее время в Псковской области насчитывается более 167 тыс. земельных участков и более 13 тыс. объектов капитального строительства (из них только на территории Псковского района 14 тыс. земельных участков и более 1 тыс. объектов капитального строительства), у которых отсутствуют сведения об их правообладателях. Как следствие, за такие объекты недвижимости не исчисляются имущественные налоги (земельный налог и налог на имущество физических лиц).

«К первоочередным задачам именно ФНС России отнесено обеспечение координации мероприятий по выявлению такого имущества, - отметила Анна Кутузова и подчеркнула, что от слаженной работы всех заинтересованных сторон будет напрямую зависеть наполнение доходной части бюджета муниципальных образований.

По инициативе УФНС России по Псковской области, губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым было одобрено внесение изменений в «План мероприятий по росту доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета Псковской области», в соответствии с которыми предусмотрено проведение дополнительных мероприятий по выявлению имущества, которое не поставлено на кадастровый учет.

На совещании, кроме того, обсуждались вопросы повышения эффективности работы органов местного самоуправления (далее – ОМСУ) по выявлению и вовлечению в налоговый оборот неучтенных объектов недвижимости, в отношении которых государственный кадастровый учет и государственная регистрация прав до настоящего времени не осуществлена, что позволит мобилизовать дополнительные доходы в бюджеты муниципальных образований.

ОМСУ рекомендовано проводить разъяснительную работу среди граждан, у которых на территории конкретного сельского поселения или муниципального образования имеется земельный участок или объект недвижимости, и за который гражданин не уплачивает имущественные налоги о необходимости зарегистрировать право собственности на это недвижимое имущество в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, что начиная с 1 июля 2017 года за несообщение гражданином в налоговый орган сведений о наличии у него недвижимости или транспортного средства, в отношении которых он никогда не получал налоговые уведомления (за исключением их неполучения в связи с предоставлением налоговой льготы), предусмотрен штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога (п. 2.1 ст. 23, п. 3 ст. 129.1 НК РФ).