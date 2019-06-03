Недвижимость

В Псковской области более чем в 3 раза увеличилось количество сделок с договором участия в долевом строительстве

Количество регистрационных действий с договором участия в долевом строительстве (далее – ДДУ) за 4 месяца 2019 года составляет – 1043 в тоже время, за аналогичный период 2018 года было зарегистрировано – 336 ДДУ, что характеризует рост сделок более чем в 3 раза. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Управлении Росреестра по Псковской области.

Напомним, что в законодательстве о долевом строительстве с 1 июля 2019 года, а также в федеральных законах, регламентирующих положение деятельности застройщиков, произошли существенные изменения, в частности обеспечительную функцию между застройщиком и дольщиком, будет осуществлять эскроу-счет .

Эскроу-счет в долевом строительстве – это специальный счет, открываемый в банке, на котором замораживаются деньги дольщика на период строительства дома, и передаются застройщику только после того, как тот исполнит свои обязательства перед дольщиком.

После 1 июля 2019 года реализовывать квартиры с использованием счетов- эскроу придется и в тех домах, которые строятся сейчас. Однако это правило не действует для домов с высокой степенью готовности.

Также изменились требования о привлечении денежных средств в строительство объектов. Если застройщик оформил кредит на строительство, то участники долевого строительства будут перечислять средства на счета- эскроу в счет уплаты цены ДДУ, которые должны быть открыты в уполномоченном банке, предоставившем целевой кредит.