Недвижимость

Региональная Кадастровая палата: В каком случае могут отказать в предоставлении сведений ЕГРН

С начала 2019 года в Кадастровой палате по Псковской области рассмотрено более 100 тыс. запросов о предоставлении сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) из которых менее 1% составили отказы в предоставлении сведений из ЕГРН. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Кадастровой палате.

В случае, если предоставление запрашиваемых сведений не допускается в соответствии с законом «О государственной регистрации недвижимости», орган регистрации прав в срок не более трех рабочих дней со дня получения им запроса о предоставлении сведений, направляет обоснованное решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений, которое может быть обжаловано в судебном порядке. Решение об отказе составляется на официальном бланке органа регистрации прав и выдается заявителю.

Кадастровой палатой приняты отказы в предоставлении сведений по следующим причинам:

- с запросом обратилось ненадлежащее лицо (например, если выписку из ЕГРН, содержащую сведения ограниченного доступа, запрашивает не правообладатель или залогодержатель);

- выявлено, что в ЕГРН содержатся сведения о нескольких объектах недвижимости с указанными в запросе характеристиками, при этом невозможно уточнить у заявителя содержание запроса (отсутствует электронный адрес заявителя, не представлены уточненные сведения). В соответствии с Порядком о предоставлении сведений, уточнение указанных характеристик в запросе производится только путем направления электронного сообщения на адрес электронной почты заявителя;

- плата за предоставление сведений не поступила на лицевой счет Кадастровой палаты.

Решение об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений согласно Закона о регистрации являются таким же результатом оказания государственной услуги по предоставлению сведений, содержащихся в ЕГРН, как и выписка из ЕГРН. Следовательно, при получении решения об отказе в предоставлении запрашиваемых сведений из ЕГРН плата возврату не подлежит.

Во избежание отказов в предоставлении сведений из ЕГРН Кадастровая палата призывает заявителей быть более внимательными при запросе информации.