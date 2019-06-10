Недвижимость

Минстрой может отложить переход на эскроу-счета на 1 октября

Министерство строительства может отложить запланированный на 1 июля переход на новую схему финансирования строительства жилья с использованием эскроу-счетов. Как пишет «Коммерсант», на новую систему могут перейти лишь с 1 октября.

Издание ссылается на участника совещания у министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева, которое состоялось 11 июня. По его словам, Якушев заявил, что степень готовности домов, которые не попадут под новую схему финансирования, определится до 1 октября. Это позволит строителям продолжить работу по договорам долевого участия. Таким образом, у застройщиков будет строительный сезон, чтобы довести объекты до 30%. Согласно постановлению правительства, новая схема финансирования не коснется тех домов, готовность которых к 1 июля будут составит более 30% и распроданы более чем на 10%.

Однако на прямой запрос издания в Министерстве от комментариев о возможном переносе сроков отказались.

Как ранее заявляли в ведомстве, порядка 70% строящихся домов в России будут достраиваться по договорам долевого участия и после 1 июля. Сами застройщики неоднократно выступали против эскроу-счетов. Согласно статистике, подготовка к переходу на новую схему уже отрицательно сказалось на показателях рынка. Так, в первом квартале год ввод жилья в России сократился на 3% до 19,6 млн м2.