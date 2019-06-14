Недвижимость

Псковский Росреестр: Что надо знать о постановке на кадастровый учет и снятии с учета земельных участков

Постановка на государственный кадастровый учет подтверждает существование объекта недвижимости с характеристиками, позволяющими определить его в качестве индивидуально-определенной вещи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского Росреестра, чтобы поставить на кадастровый учет земельный участок, потребуется представить следующие документы:

- установленной формы заявление,

-удостоверение личности владельца или представителя (с доверенностью, заверенной нотариусом),

-если обращение от юридического лица, то соответствующую доверенность на возможность его представлять,

-документы, подтверждающие законные права на участок (к примеру, договор сделки, свидетельство о праве собственности; договор купли-продажи; свидетельство о наследстве; договор бессрочного пользования; договор о праве пожизненно наследуемого владения; договор аренды земельного участка),

-межевой план, составленный квалифицированным специалистом - кадастровым инженером.

-квитанция об уплате государственной пошлины (если постановка земельного участка осуществляется одновременно с государственной регистрацией права)

Межевой план является итоговым документом по результатам проведения межевания, который является основанием для внесения сведений в Реестр. Межевой план подготавливается в форме электронного документа и заверяется квалифицированной электронной подписью кадастрового инженера, подготовившего такой план. По желанию заказчика межевой план может быть подготовлен и на бумажном носителе.

Фактически процесс межевания земельного участка представляет собой обозначение границ участка непосредственно на местности.

Сообщаем, что услуга по постановке земельного участка является бесплатной, она не облагается государственной пошлиной.

После подготовки и сбора всех необходимых документов, необходимо предоставить их в орган регистрации прав лично или через МФЦ.

Осуществить процедуру снятия земельного участка с кадастрового учета можно при наличии следующего условия:

- информация о земельном участке имеет «временный» характер.

В соответствии с Законом статус объекта недвижимости «временный» сохранится до 1 марта 2022 года, т.е до момента государственной регистрации права на такой объект недвижимости либо до момента государственной регистрации аренды на земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, но не позднее 1 марта 2022 года.

В том случае, если до 1 января 2017 года вы не успели собрать документы и зарегистрировать в установленном законом порядке право на «временный» земельный участок, Вы еще можете это сделать до 1 марта 2022 года.

Необходимо отметить, что у владельцев земельных участков есть право снять «временный» земельный участок с кадастрового учета, в случае если был образован такой «временный» земельный участок в результате преобразования (раздел, объединение).

Если земельный участок был образован из земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, исключение из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) сведений о таком земельном участке осуществляется по заявлению представителя уполномоченного на распоряжение такими земельными участками органа государственной власти или органа местного самоуправления.

Напоминаем, если сведения о земельном участке, внесенные в ЕГРН, не носят временного характера и в течении пяти лет не осуществлена государственная регистрация прав, то по истечении пяти лет со дня постановки на кадастровый учет органом регистрации прав сведения о таком участке исключаются из базы.

Также сведения о земельном участке могут быть исключены из ЕГРН на основании вступившего в законную силу решения суда. При этом неважно имеют сведения об участке временный характер или права на него уже зарегистрированны.

Государственная услуга по снятию с кадастрового учета земельного участка предоставляется бесплатно.

С учетом изложенного, снятие с государственного кадастрового учета подтверждает прекращение существование объекта недвижимости.