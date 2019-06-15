Недвижимость

Росреестр по Псковской области напоминает о правилах перепланировки квартиры

Перепланировка квартиры - это отличная возможность более рационально использовать существующее жилое пространство. Всего одна снесенная стена может изменить вид квартиры в лучшую сторону.

Перед тем, как принять решение сделать квартиру более удобной для проживания, нужно ознакомиться с существующими видами переустройства и (или) перепланировки помещения, сообщили Псковской Ленте Новостей в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Псковской области.

Переустройство жилого помещения представляет собой установку, замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования.

При перепланировке жилого помещения меняется только его конфигурация и не затрагиваются инженерные сети.

Перепланировка, как и переустройство жилого помещения, требует подготовки проекта с учетом установленных строительных норм и правил.

В настоящее время существует достаточно много ограничений при проведении работ по переустройству и (или) перепланировке.

В многоквартирных домах не допускается:

сносить, пробивать несущие стены;

объединять лоджии с кухнями путем разбора внешних стен;

нарушать межэтажные перекрытия (например, при объединении квартир на разных этажах);

переносить подключенные к общей системе отопления радиаторы на балкон;

устраивать проемы между жилыми комнатами и газифицированными кухнями или объединять их (между ними должна быть дверь);

ликвидировать каналы естественной вентиляции;

переводить технические подполья в подвалы и др.

На объектах, обладающих признаками культурного наследия, запрещено проведение работ, в результате которых будет затронут их внешний облик.

В случае, когда перепланировка будет проводиться в помещении, находящемся в многоквартирном доме, нужно понимать, что имущество принадлежит на праве общей долевой собственности всем жильцам (собственникам).

Поэтому переустройство, которое может повлечь за собой уменьшение размера общего имущества (например, забрать часть лестничной клетки или коридора), возможно проводить только с согласия всех собственников помещений в данном доме.

Переустройство и (или) перепланировка жилого помещения проводятся по согласованию с органом местного самоуправления и на основании принятого им решения.

Завершение перепланировки подтверждается актом приемочной комиссии. Акт приемочной комиссии должен быть направлен органом, осуществляющим согласование, в орган регистрации прав.

Далее собственник жилого помещения обращается к кадастровому инженеру для подготовки технического плана в связи с осуществленной перепланировкой помещения. Технический план подготавливается на основании проекта переустройства и (или) перепланировки переустраиваемого (перепланируемого) жилого помещения и акта приемочной комиссии, подтверждающего завершение перепланировки жилого помещения.

Заключительный этап процедуры перепланировки - внесение изменений в Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН) после перепланировки.

После получения технического плана у кадастрового инженера, собственник обращается в орган регистрации прав с заявлением о государственном кадастровом учете изменений жилого помещения с приложением технического плана.

Изменения, внесенные в реестр недвижимости, орган регистрации прав подтверждает выпиской ЕГРН.