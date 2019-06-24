Недвижимость

Псковский Росреестр: если землю не продать, от нее можно отказаться

Согласно действующему законодательству собственник земельного участка пользуется и распоряжается им по своему усмотрению и обязан ежегодно уплачивать земельный налог.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе псковского Росреестра, на практике встречаются случаи, когда правообладатель земельного участка не может использовать его по назначению и не желает платить земельный налог за неиспользуемое имущество. Альтернативой отчуждению земельного участка является отказ от права собственности на него. Согласно статистических данных Управления Росреестра по Псковской области за 5 месяцев 2019 года зафиксировано около 800 отказов от права собственности, за аналогичный период прошлого года было около 600.

Отказ от права собственности на земельный участок осуществляется посредством подачи собственником земельного участка заявления о таком отказе в орган регистрации прав. К заявлению необходимо приложить правоустанавливающий документ на земельный участок (постановление, решение, свидетельство, государственный акт, договор или иной документ, который подтверждает право на землю). Если право собственности зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН), то представление такого документа не требуется.

Право собственности на земельный участок прекращается с даты государственной регистрации прекращения указанного права. При этом осуществляется государственная регистрация права собственности субъекта РФ или муниципального образования, к ведению которых отнесен такой земельный участок, без заявления о государственной регистрации возникновения и (или) перехода права на него. После вышеуказанной процедуры, орган регистрации прав направляет уведомление в соответствующий орган государственной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления (о регистрации права), а также лицу, подавшему заявление об отказе от права собственности на такой земельный участок (о регистрации прекращения права).

Государственная регистрация прекращения права собственности на земельный участок осуществляется в срок семь рабочих дней с даты приема в МФЦ вышеуказанного заявления и приложенных к нему документов (при отсутствии причин для приостановления или отказа).

За государственную регистрацию прекращения права собственности на земельный участок вследствие отказа от права на него государственная пошлина не взимается.