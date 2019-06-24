Недвижимость

Совет Федерации одобрил закон о компенсации ипотеки многодетным семьям

Совет Федерации одобрил закон о прав правительства выделить из бюджета 450 тысяч рублей на компенсацию ипотечного кредита каждой семье, где родилось три и более ребенка, передает «Интерфакс».

Согласно документу, право на получение 450 тысяч рублей из бюджета имеют мать или отец, которые являются заемщиками по ипотечному кредиту и у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родился третий ребенок или последующие дети. Средства будут выделены на погашение задолженности по основному долгу в рамках ипотеки, а оставшиеся средства - на погашение процентов.

Средства выделяются однократно и только по одному ипотечному кредиту, независимо от рождения детей после реализации мер государственной поддержки. Деньги также не могут быть выделены, если дети не являются гражданами РФ или родители лишены родительских прав (или отменено усыновление). Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2023 года. Предметом ипотеки может быть жилое помещение, объект индивидуального жилищного строительства (ИЖС, частный дом), земельный участок для частного дома, либо жилое помещение по долевому строительству.

В законе указывается, что АО «ДОМ.РФ» может стать агентом правительства по вопросам реализации дополнительных мер государственной поддержки и улучшения жилищных условий семей с детьми. В поправках в бюджет на 2019 год заложено выделение "ДОМ.РФ" 5 млрд рублей на возмещение недополученных доходов и затрат в связи с реализацией госпрограммы по поддержке граждан РФ, взявших ипотеку, при рождении у них третьего ребенка или последующих детей.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Ранее президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию предлагал с 1 января этого года выделять семьям с тремя и более детьми из бюджета 450 тысяч рублей на погашение кредита по ипотеке. При этом он предлагал распространить льготы по ипотеке для семей с детьми на весь срок кредита, а не только на первые годы.