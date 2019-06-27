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Недвижимость

Владимир Путин подписал закон о защите прав дольщиков

28.06.2019 22:00|ПсковКомментариев: 0

Владимир Путин подписал изменения в законы о долевом строительстве многоквартирных домов и о Фонде дольщиков, говорится в материалах на портале публикации правовых актов, сообщает РИА «Новости». 

Первый документ предполагает создание некоммерческих организаций. Они будут достраивать долгострои на средства компенсационного фонда, а также федерального, регионального и муниципального бюджетов.

Второй предусматривает, что страховые компании передадут в Фонд защиты прав дольщиков премии по действующим договорам страхования ответственности застройщиков.

Документ обязывает страховщиков сделать это в течение сорока дней со дня вступления закона в силу.

Эти средства (около 15 миллиардов рублей) также направят на достройку проблемных объектов. После передачи части этих средств ответственность перед клиентами несет Фонд.

Второй документ также дает полномочия федеральному фонду защиты прав участников долевого строительства и отдельно властям Москвы вмешиваться в старые банкротные дела и менять арбитражного управляющего.

Также подписанный документ дает возможность ЖСК претендовать на господдержку для достройки своего проблемного объекта.

Как заявил председатель комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев, сначала в регионе создается реестр, куда автоматически попадут дома, по которым нарушили сроки сдачи в эксплуатацию.

«Потом, всего скорее, ближе к осени создать региональный фонд, который достроит проблемные объекты», — заявил он.

По его словам, тратить деньги фонд сможет только на достройку проблемных объектов.

«В законе очень четко прописаны ограничения для деятельности таких организаций, очень жестко прописан контроль, который можно сравнить с контролем за реализацией гособоронзаказа», — добавил депутат.

С первого июля все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.

Средства дольщиков должны зачисляться на специальный банковский счет, девелоперы не смогут получить эти деньги до передачи квартир покупателям, а строить будут на банковские кредиты.

Но для ряда проектов будут сделаны исключения: застройщики смогут работать по старой схеме, если объект готов не менее чем на 30% и в нем продано по ДДУ не менее 10% площадей.

Источник: Псковская Лента Новостей
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