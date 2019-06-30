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Недвижимость

Псковская область перешла на проектное финансирование долевого строительства

01.07.2019 20:20|ПсковКомментариев: 0

Российский рынок недвижимости перешел на проектное финансирование объектов и расчеты с застройщиками посредством эскроу-счетов, где будут аккумулироваться средства граждан. С понедельника, 1 июля, поправки российского законодательства о долевом строительстве жилья вступили в силу.

«В жилищном строительстве Псковской области ситуация спокойная. Сильных потрясений строительного рынка мы не ожидаем и рисков не видим», - отметил председатель комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Псковской области Сергей Грахов. Он обратил внимание, что регион провел тщательную подготовку к изменению российского законодательства. 

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, работу в этом направлении лично курировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Состоялся целый ряд встреч с застройщиками, подрядчиками, представителями банковского сектора, на которых комплексно рассматривались вопросы перехода на новую систему расчетов при долевом строительстве. Профильные органы исполнительной власти оказывали застройщикам региона необходимую поддержку и сопровождение. «Все понимают важность принятых изменений, которые направлены на максимальную защиту жителей, и отмечают, что готовы работать по новым правилам. В Псковской области обманутых дольщиков нет. А с изменением законодательства в сфере долевого строительства их появление вообще исключается», — заметил председатель комитета.

В настоящее время на территории Псковской области 26 застройщиков реализуют 54 проекта по долевому строительству жилых домов. Планируется, что большая часть этих проектов будет реализована, используя старую схему финансирования. Для продолжения работы без открытия эскроу-счетов необходимо заключение комитета по региональному контролю и надзору Псковской области.

Специалисты регионального комитета на основе предоставленного пакета документов анализируют проекты жилищной застройки на соответствие критериям Постановления Правительства РФ. Напомним, что согласно документу достройка по старой схеме возможна, если степень готовности многоквартирного дома составляет не менее 30%, а количество заключенных договоров долевого участия в строительстве объекта - не менее 10% от общей площади жилых и нежилых помещений. Для объектов в рамках комплексного освоения территории достаточно всего 15% строительной готовности.

Ряд застройщиков, которые готовы работать через эскроу-счета, сейчас ведут активную работу с банками для их открытия, направив необходимые документы.

Напомним, что с 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут содержаться средства граждан. Строительные компании не смогут пользоваться этими деньгами до окончания работ, их будут кредитовать банки. При этом, если застройщик не сможет достроить объект, то банк в рамках взятых на себя обязательств обязан довести строительство до конца. В этом случае покупатель квартиры сможет либо получить приобретенный им объект недвижимости, либо ему будут возвращены средства в полном объеме. Причем, деятельность по взысканию средств с обанкротившегося застройщика ложится на банк, а не на граждан.

Теги: #строительство #недвижимость
Источник: Псковская Лента Новостей
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