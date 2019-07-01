Недвижимость

В России подсчитали объемы замороженных бюджетных строек

Объем замороженных бюджетных строек в России составил 260 млрд рублей. Такие данные приводит Счетная палата (СП) по результатам анализа незавершенных проектов. Аудиторы отмечают, что реальный уровень «недостроя» может быть и выше, поскольку часть объектов не законсервированы официально, пишут «Известия».

В России на сегодняшний день приостановлено или законсервировано 4 тыс. объектов госстроительства. Среди регионов лидерами по объему замороженных строек стали Ямало-Ненецкий автономный округ (приостановлено или законсервировано возведение объектов на 21 млрд рублей), Челябинская область (15 млрд) и Республика Кабардино-Балкария (6,3 млрд).

Среди ведомств и госучреждений первые три места по «недострою» заняли МЧС (13,5 млрд рублей), Росавиация (4,3 млрд) и Санкт-Петербургский государственный университет (2,8 млрд). В общей сложности каждый из них возводит объекты на сумму 23,4 млрд, 103,5 и 3,4 млрд рублей соответственно.

Среди основных причин появления «недостроя» эксперты называют затянутость процедур согласования возведения тех или иных объектов, а также низкую конкуренцию в бюджетных тендерах.