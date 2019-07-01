Недвижимость

Региональная Кадастровая палата: Способы получения сведений из ЕГРН

Сведения из ЕГРН могут понадобиться для получения актуальных сведений - кто является собственником, есть ли обременения, кадастровая стоимость, уточнение технических характеристик объекта недвижимости для совершения различных сделок. Как правило такая информация нужна гражданам, которые планируют продать или купить недвижимость. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Кадастровой палаты Псковской области.

На сегодняшний день доступны следующие способы получения сведений из ЕГРН, а именно:

- в виде бумажного документа, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ;

- в виде бумажного документа, который направляется заявителю почтовым отправлением;

- в виде бумажного документа, составленного МФЦ и подтверждающего содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам предоставления государственной услуги органом регистрации прав, который заявитель получает при личном обращении в МФЦ;

- в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте, ссылка на который направляется органом регистрации прав заявителю посредством электронной почты;

- в виде электронного документа, который направляется органом регистрации прав на электронный адрес, указанный в запросе.

Напоминаем, что МФЦ наделен полномочиями заверять документы, подготовленные Кадастровой палатой, что значительно сокращает сроки предоставления сведений до 3 рабочих дней, а иногда и до нескольких часов.

Кадастровая палата осуществляет деятельность по выезду к заявителям с целью приема запросов о предоставлении сведений из ЕГРН. Результат рассмотрения поступивших документов может быть доставлен заявителю путём курьерской доставки.

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН.

Заявитель может воспользоваться получением сведений по «ключу доступа» к федеральной государственной информационной системе ведения Единого государственного реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН).

Кроме того, получить информацию из ЕГРН можно с помощью бесплатного сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» на сайте Росреестра, по выбранному объекту недвижимости для просмотра доступна общая информация - это условный, кадастровый номер, дата постановки на кадастровый учет, этаж, площадь, юридический адрес, наличие зарегистрированных прав и ограничений, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость.