Недвижимость

Псковский Росреестр информирует о причинах возврата документов без рассмотрения

Законом о государственной регистрации недвижимости предусмотрено несколько случаев, когда представленные на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав документы возвращаются заявителям без рассмотрения. Об этом подробнее рассказали Псковской Ленте Новостей в Управлении Росреестра по Псковской области.

Одним из самых распространенных оснований для возврата заявления о кадастровом учете и представленных с ним документов без рассмотрения, является несоответствие заявления и документов, представленных в форме электронных документов, электронных образов документов формату, установленному органом нормативно-правового регулирования.

Следующий случай, это когда заявление и документы представлены в форме документов на бумажном носителе и имеют подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не оговоренные в них исправления, в том числе документы, исполненные карандашом, имеют серьезные повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать их содержание.

Если заявление об учетно-регистрационных действиях не подписано заявителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то представленные с заявлением документы, также, подлежат возврату без рассмотрения.

В случае если в орган регистрации прав представлено заявление о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав, основанием для возврата будут являться:

- информация об уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации прав по истечении пяти дней с даты подачи соответствующего заявления отсутствует в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах и документ об уплате государственной пошлины не был представлен заявителем;

- в Едином государственном реестре недвижимости содержится отметка о невозможности государственной регистрации перехода права, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного участия собственника объекта недвижимости (его законного представителя) и заявление на государственную регистрацию прав представлено иным лицом.

Орган регистрации прав в обязательном порядке уведомит заявителя о возврате заявления и прилагаемых к нему документов без рассмотрения, а также укажет причины возврата. При возврате документов без рассмотрения государственная пошлина не учитывается, следовательно, ею можно воспользоваться повторно.

Заявители должны быть внимательными при составлении и подписании документов, а также предоставлять в орган регистрации прав электронные документы, подготовленные в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, чтобы избежать возврата без рассмотрения.