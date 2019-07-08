Недвижимость

ОНФ: Заключение соглашений с регионами по финансированию расселения аварийного жилья на два года улучшит качество построенных домов

После того как соглашение с регионами по финансированию программы по расселению аварийного жилья будет заключено на два года, у муниципалитетов будет больше времени, чтобы правильно разработать критерии проекта, найти добросовестного подрядчика, а затем проконтролировать качество выполненных работ, заявила член Центрального штаба Народного фронта, модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

Фонд содействия реформированию ЖКХ (Фонд ЖКХ) планирует до 1 августа подготовить соглашения с регионами, по которым они смогут получить финансирование на реализацию федерального проекта по расселению аварийного жилья (входит в нацпроект «Жилье и городская среда») сразу на 2020–2021 гг., сообщил «Коммерсант». Ранее губернаторы жаловались, что специфика работы фонда, получающего субсидию из федерального бюджета каждый год, не позволяет заключать соглашения сразу на два года вперед.

Калинина подчеркнула, что возможность заключить соглашения на два года вперед для регионов крайне важна. Она напомнила, что в муниципальных образованиях, особенно в дотационных регионах, бюджеты не настолько богатые, чтобы реализовать программу по расселению аварийного жилья за свой счет. «Им нужно заранее рассчитать объем предстоящей работы, утвердить суммы расходов. И затем начать диалог с застройщиками и подрядчиками», – пояснила эксперт.

Раньше, когда финансирование выделялось лишь на год, подрядчика искали в спешке и выбирали не по критериям надежности и добросовестности, а того, кто согласится. В связи с чем в ОНФ появился термин «новое аварийное жилье».Кроме того, нельзя забывать и про сезонные особенности. Где-то в мае еще снег лежит и начинать строительство нельзя, где-то он может выпасть уже в августе-сентябре, что также вынуждает быстрее закончить работы.

Нередко подрядчики до конца года не успевали завершить строительство и скрывались с полученными деньгами, банкротили свои предприятия. По этому поводу возбуждалось множество уголовных дел. Муниципалитеты в таких случаях либо достраивали жилье за свой счет, либо принимали «недостройки» и «недоделы», после чего граждане годами не выходили из судов, чтобы доказать, что жилье было принято непригодным для проживания, рассказала Калинина.

«Теперь, когда соглашение будет заключено на два года, муниципалитеты уже не будут жаловаться, что не хватило времени, не успели подобрать подрядчика, правильно определить с ним критерии и так далее», - подчеркнула эксперт. Найти добросовестного подрядчика также станет проще, поскольку он будет уверен, что у него достаточно времени для работы, он сможет закончить ее в срок и получит оплату.