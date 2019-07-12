Недвижимость

Сколько копить на квартиру жителям Пскова?

Купить квартиру - заветная мечта многих жителей Пскова. Но не всем удается приобрести жилье без помощи родственников и кредитов. Реально ли накопить на квартиру самому и сколько для этого придется откладывать представителям популярных профессий?

По данным сайта hh.ru, наиболее высокие зарплаты предлагаются специалистам в области IT-технологий и информационной безопасности - системным администраторам, программистам и тестировщикам. Средний уровень дохода в этой области достаточно высокий и составляет 70 тысяч рублей. На втором месте среди наиболее востребованных и высокооплачиваемых специалистов находятся инженеры - 60 тысяч рублей.

Самую маленькую зарплату предлагают пешим курьерам - от 25 тысяч.

Вычислим, сколько денег может откладывать житель Пскова, исходя из средней зарплаты и прожиточного минимума. Отнимем от средней зарплаты прожиточный минимум - для Псковской области он составляет 11 500 рублей и стоимость аренды. Средняя стоимость аренды 1-комнатной квартиры, по данным сian.ru, - 9 тысяч в месяц.

Получаем в итоге сумму, которую можно откладывать:

Сумма = зарплата - прожит. минимум - аренда

В расчетах не учитываем траты на коммуналку, одежду, еду. Будем считать, что человек живет не один.

1-комнатная квартира стоит в среднем 1 200 000 рублей по данным сайта cian.ru. Рассчитаем, сколько лет придется копить по такой формуле:

лет = 1200000/сумма*12

Пример. Инженеру с зарплатой в 60 000 рублей придется копить на квартиру 2,5 года.

Профессия Зарплата Сколько лет копить it специалист 80000 1 инженер 60000 2 врач 50000 3 экономист 40000 5 юрист 35000 6 менеджер по продажам 30000 10 курьер 25000 22

Если брать ипотеку?

Тем, кому копить на ипотеку придется 5 и более лет, стоит обратить внимание на ипотеку. Если судить по информации сайта mainfin.ru, в Пскове ставки по ипотеке начинаются от 7,9%. Если взять кредит на сумму 1200000 рублей на 180 месяцев, то ежемесячный платеж составит 11400 рублей, что только на 1400 больше, чем расходы на аренду жилья. При этом банки советуют. чтобы ежемесячный платеж был не более 50% от дохода.