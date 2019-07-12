Недвижимость

Псковский Росреестр: При оформлении недвижимости помогут «Жизненные ситуации»

При приобретении квартиры, земельного участка, гаража или какого-либо другого объекта перед заявителем встает вопрос о том, какие документы необходимо подготовить для оформления прав. В этом поможет разобраться сервис «Жизненные ситуации» на портале Росреестра. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Сервис располагается на сайтеrosreestr.ruв разделах «Физическим лицам»/ «Юридическим лицам» - «Полезная информация». Благодаря сервису «Жизненные ситуации» в удобном и наглядном виде можно получить исчерпывающие сведения о действиях в конкретной ситуации, выяснить, какие документы будут нужны, или определить полноту уже имеющегося пакета. Сначала сервис предложит выбрать объект и операцию, по которым планируется получение запроса. Затем заявителю нужно будет ответить на вопросы анкеты для того, чтобы уточнить информацию. Справа появится полный перечень документов, необходимых для выбранной операции, стоимость и максимальный срок оказания услуги. Список можно распечатать или сохранить. Также с этой страницы заявитель сможет перейти в раздел «Электронные услуги», который предоставит возможности для дальнейших действий, в том числе и для подачи документов.

Если заявитель не найдет случая, подходящего под его операцию, он может получить консультацию по единому справочному бесплатному круглосуточному телефону Росреестра: 8(800)100-34-34.