Недвижимость

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика» с Виталием Козыревым

Начинается видеотрансляция программы «Эхономика», которая идет в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - эксперт в области земельного права, недвижимости и строительства – член Общественного совета при управлении Росреестра по Псковской области, юрист, кадастровый инженер, управляющий партнер компании «Земля и право» Виталий Козырев.

Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о том, какие изменения ждут псковичей в сфере недвижимости, землепользования и осуществления строительной деятельности, как будет развиваться город в ближайшей перспективе и можно ли в Пскове получить земельный участок под строительство.

Вопросы Виталию Козыреву можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72.