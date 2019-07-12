Недвижимость

В Псковской области застройщиков обяжут возводить дома по новым правилам

Сплошное остекление балконов, входные группы в подъезды без лестниц, размещение на фасадах домов корзин для кондиционеров, четкое зонирование на зоны, включая зеленые и прогулочные зоны, а также общественные зоны - все это может стать стандартом для новой застройки Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, соответствующий концепт сегодня, 16 июля, на заседании администрации Псковской области представил начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Псковской области Евгений Шапкин.

По его словам, сейчас концепция проходит согласование в том числе с органами прокуратуры. Если она будет согласована, то она уже может быть реализована в районе Борисовичи и в районе Сиреневого бульвара.

Евгений Шапкин заверил, что такие нововведения не удорожат стоимость квадратного метра жилья. Наоборот, по его мнению, в случае создания подъездов без лестниц можно будет сэкономить на возведении пандусов.

Он также заверил, что все озвученные предложения обсуждались с проектировщиками и с действующими застройщиками. «Нужно сделать один раз. Может быть, с первого раза не все получится гладко, но будет уже наработанный опыт, чтобы двигаться дальше», - добавил Евгений Шапкин.

«Никаких сверхтребований здесь нет, - прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. - Весь цивилизованный мир работает по таким правилам. Тем, кто сейчас строит с нарушениями, а потом бегает по комитетам, пытаясь все это согласовать придется встроиться в эти правила. Во-первых, это безопасность, во-вторых, комфортная доступная среда, в-третьих, возможность реализовывать территориальное планирование, чтобы не создавалась ситуация, когда детский садик воткнуть некуда».