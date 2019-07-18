Недвижимость

Обновленную панель использует АО «Строительная фирма ДСК» в строительстве жилого комплекса «Smart»

Обновленную панель использует АО «Строительная фирма ДСК» в строительстве жилого комплекса «Smart» на Запсковье. Об этом сообщил журналистам директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин.

По его словам, в строящемся жилом квартале псковичи увидят новый формат недвижимости, который характеризуется творческим подходом к планировке квартир и фасадным решениям. «Проект будет инновационным во многом благодаря тому, что мы смогли провести модернизацию нашего завода "ДСК", запустить современное и высокопроизводительное оборудование. Это позволило наладить выпуск новой серии панелей, которые активно используются при строительстве жилого комплекса "Smart"», - пояснил директор ГК «ЛУГ».

Использование обновленных панелей открывает возможность для гибких планировок, высоких потолков и позволяет применять новые подходы к тепло- и звукоизоляции, добавил Ян Лузин.

Добавим также, что в результате модернизации на заводе «ДСК» отремонтированы цеха, внедрена программа энергоэффективности и энергосбережения, смонтированы подъемно-поворотные фармовочные стенды, позволяющие осуществлять выпуск железобетонных панелей. На сегодняшний день мощности предприятия позволяют выпускать 40 тыс м2 жилья по 121-й серии и 60 тыс м2 по новым сериям. В целом мощность производства на заводе «ДСК» увеличилась в два раза. Завод загружен на полную мощность. В планах компании - наращивание производственных мощностей для обслуживания внешних заказов.