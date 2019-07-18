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Недвижимость

Ян Лузин: Жилой комплекс «Smart» - это проект комплексного освоения территории на Запсковье

18.07.2019 11:55|ПсковКомментариев: 0

Жилой комплекс «Smart» - это проект комплексного освоения территории ГК «ЛУГ» на Запсковье. Об этом сообщил журналистам директор группы компаний «ЛУГ» Ян Лузин.

По его словам, новый квартал, где будет построено около 2,5 тысяч квартир, получил название «Smart» неслучайно. «Это будет ультрасовременный квартал с просторными дворами, коммерческой и социальной инфраструктурой», - подчеркнул он. Планируется строительство детского сада и всей необходимой инфраструктуры в шаговой доступности.

В новом жилом комплексе будут учтены все строительные инновации. Разработчики проекта убеждены, что «умной» должна быть не только квартира, но и пространство, в котором будут проводить свое время жители жилого квартала. Именно поэтому дворы будут просторными, продолжающими Smart-пространство.

Как отметил Ян Лузин, в строящемся жилом квартале псковичи увидят новый формат недвижимости, который характеризуется творческим подходом к планировке квартир и фасадным решениям. Дома получат современные фасады, которые будут украшением Запсковья.

Срок реализации проекта - 5 лет. Первая очередь жилых домов будет введена в эксплуатацию в следующем году.

Теги: #недвижимость #гк луг #ДСК
Источник: Псковская Лента Новостей
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