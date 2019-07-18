Недвижимость

Лето скидкам не помеха: июльские акции на «Стройбазе на Алмазной»

Кто-то летом едет в отпуск, кто-то - нежится на даче в грядках с огурцами и зеленью, а кто-то - отдается любимому делу - стройке и ремонту, а значит - покупкам на «Стройбазе на Алмазной». Сегодня рассказываем о скидках на натяжные потолки, окна, двери и вентиляционные системы от местного производителя.

«Дело мастера»

http://msm60.ru/arthouse

«Стройбаза на Алмазной», корп. 2, павильон 29, секция 112

(8112) 777-500, +7 911 370 55 55

Натяжные потолки, доступные каждому: вместе с компанией «Дело мастера» это возможно! Компания гарантирует высокое качество обслуживания: здесь работают специалисты высочайшего уровня с большим опытом работы в данной сфере, которые выполняют свою работу профессионально и в кратчайшие сроки.

Здесь и далее: фото ДО и ПОСЛЕ

С каждым клиентом заключается договор. Гарантия на заказы составляет 10 лет (все заказы хранятся в архиве). Выезд специалиста, а также все консультации, осуществляются бесплатно по простому принципу: «Сегодня замер - завтра монтаж!». Натяжные потолки - идеальное решение для вашей квартиры или дома! Это экономично, красиво и быстро!

В компании «Дело Мастера» вы всегда можете заказать качественные натяжные потолки:

- Популярных фактур (матовые, глянцевые, сатиновые, лаковые).

- Разной цветовой палитры.

- Фактурные с имитацией разных поверхностей таких как: кожа, замша, декоративная штукатурка и т.д.

А также подумать над оригинальной подсветкой (встраиваемые или накладные) и комбинацией уровней, создать необычный дизайн, используя арт-печать (подчеркнуть индивидуальность).

Почему необходимо выбирать именно «Дело Мастера»?

- Бесплатный замер и консультация.

- Беспроцентная рассрочка, без банков и посредников.

- Дополнительная скидка при заключении договора.

- Гарантия 10 лет.

- Профессиональный монтаж лучшими специалистами.

- Отличные отзывы от клиентов.

Кроме того, до конца августа в компании действует акция: каждый третий квадратный метр натяжного потолка монтажники делают бесплатно!

Для консультации вы можете записаться на замер в удобное для вас время. Вы можете оставить ваш контактный номер телефона, и специалист свяжется с вами.

«ПсковВент»

http://msm60.ru/ooo-pskovvent

«Стройбаза на Алмазной», павильон №20а, секция 84б

8-911-356-10-05, (8112) 60-18-22

Вопрос о том: «Зачем нужен свежий воздух?» - как правило, ни у кого не возникает. А вот в необходимости вентиляции для дома, квартиры, офисного или коммерческого здания - сомневаются многие, не задумываясь о том, что она влияет на самочувствие, на сон, на работоспособность и здоровье его обитателей.

Специалисты компании «ПсковВент» подскажут оптимальное решение по установке системы вентиляции, проведут полный комплекс проектных работ, поставку оборудования и материалов, выполнение монтажных и пуско-наладочных работ, а также сдачу объекта в эксплуатацию.

Располагая собственным оборудованием, компания «ПсковВент» изготавливает круглые и прямоугольные воздуховоды, фасонные изделия и прочую продукцию из холоднокатаного оцинкованного листа. Воздуховоды из оцинкованной стали могут использоваться как в жилом, так и в промышленном домостроении, отличаются особой надежностью и безупречным качеством.

В настоящий момент компания предлагает ряд скидок на продукцию. В частности, приточный клапан инфильтрации воздуха КИВ-125 обойдется в 1450 рублей (обычная цена - порядка 2000 рублей). О других скидках и акциях компании можно узнать у продавцов-консультантов.

«Все для ремонта окон»

http://msm60.ru/vse-dlya-remonta-okon

«Стройбаза на Алмазной», павильон №1, секция 123

(8112)606-123

Магазин «Все для ремонта окон» - это широкий ассортимент пластиковых, деревянных и алюминиевых окон, входных дверей. В наличии - все материалы для самостоятельного ремонта окон, балконных дверей и москитных сеток. Для заказчиков, которые приобретают окна для самостоятельной установки, действуют заводские цены.

Здесь же вы можете заказать услуги по установке и ремонту окон и дверей. В частности, если вам необходимо отрегулировать или утеплить окна, заменить фурнитуру или уплотнители, изменить конструкцию или восстановить пластик, установить москитную сетку - вам стоит обратиться в магазин «Все для ремонта окон». Профессиональные мастера также помогут утеплить входные двери в дом, офис или квартиру. Выезд на осмотры – бесплатно.

Все менеджеры магазина имеют многолетний опыт ремонта окон собственными руками, поэтому могут максимально полно и компетентно проконсультировать заказчиков по всем вопросам, связанным с установкой окон и дверей.

Здесь же можно заказать остекление, резку стекла в размер, замену стеклопакетов и обработку стекла (узорчатое, матированное, тонированное, прозрачное, зеркало).

В числе прочих услуг и предложений - большой выбор изделий из стекла, готовые картины для интерьера и багетные работы. При заказе стекла, зеркала, багетных изделий осуществляется бесплатная доставка по городу (с 17.00 до 20.00 по вторникам и пятницам). Также возможен заказ стекла по телефону, оплата - при получении по городскому адресу заказчика.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!