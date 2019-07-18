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Недвижимость

Росреестр напоминает, как узнать кадастровую стоимость объектов недвижимости

19.07.2019 14:37|ПсковКомментариев: 0

Управление Росреестра по Псковской области информирует граждан о способах получения сведений о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс- службе регионального ведомства кадастровая стоимость является базовой величиной для исчисления налога на землю, а также на имущество юридических и физических лиц в субъектах России, где региональные органы власти приняли такое решение. Кроме того, информация о кадастровой стоимости может быть использована для проведения ряда операций с недвижимостью, например, оформления аренды, наследства и др.

В ведомстве напомнили, что Росреестр не проводит государственную кадастровую оценку недвижимости. Росреестр вносит в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости, полученные в результате такой оценки. 

Возможны несколько способов получения из ЕГРН информации о кадастровой стоимости объекта недвижимости.
Так, на сайте Росреестра можно получить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости. Такая выписка предоставляется бесплатно.

Собственники недвижимости могут оперативно узнать кадастровую стоимость принадлежащих им объектов в личном кабинете Росреестра, который расположен на главной странице сайта Росреестра. Для авторизации в личном кабинете используется подтвержденная учетная запись пользователя на едином портале государственных услуг Российской Федерации.

Оперативно узнать информацию о кадастровой стоимости объекта недвижимости можно с помощью сервиса «Запрос посредством доступа к ФГИС ЕГРН». Получить ключ доступа к данному сервису, а также пополнить его баланс можно в личном кабинете Росреестра. Кроме того, кадастровую стоимость можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов «Публичная кадастровая карта» и «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», которые доступны на главной странице сайта Росреестра.

В псковском Росреестре добавили, что если по каким-либо причинам не удалось получить сведения о кадастровой стоимости объекта недвижимости на сайте ведомства, можно запросить выписку из ЕГРН о кадастровой стоимости объекта недвижимости при личном обращении в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ) или направить запрос по почте. Справка будет предоставлена бесплатно в течение трех рабочих дней. В случае обращения в МФЦ срок оказания услуги увеличивается на два дня. При подаче запроса надо указать способ получения документа: при личном посещении МФЦ или по почте. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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