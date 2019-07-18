Недвижимость

Жаркая стройка: скидки июля на «Стройбазе на Алмазной»

Лето в разгаре - а это значит, что стройка продолжается. Как продолжаются и скидки на «Стройбазе на Алмазной». Сегодня расскажем о том, как сэкономить при покупке качественной интерьерной плитки, отличных дверей, метизов и хозтоваров. А еще вы узнаете, где можно приобрести все расходные материалы для того, чтобы установить натяжные потолки своими руками!

Фирменный магазин-салон KERAMA MARAZZI

http://msm60.ru/salon-keramicheskoj-plitki-kvadrat

«Стройбаза на Алмазной», павильон №2, секция 24 и 25

(8112)700-649

Мечтаете о Париже? Об испанской фиесте? А может, просто представляете, как ваша кухня, ванная комната или гостиная вдруг преображается? Для этого потребуется совсем немного - отделка плиткой, купленной в фирменном магазине-салоне KERAMA MARAZZI!

Керамическая плитка, керамогранит и мозаика этого бренда производится на итальянском оборудовании по эскизам итальянских художников. Ее используют в своих проектах именитые архитекторы и дизайнеры. Самые разные формы (шестигранник, восьмигранник, классический квадрат и ромб) и расцветки (в том числе под дерево, под бетон, мрамор, песок) позволят создать интерьер мечты.

В ассортименте - как классические варианты и размеры, так и супермодные новинки. Например, широкоформатная плитка размером 119,5х238,5, 80х160 и 80х80. Она не боится перепадов температур и влажности и представлена в двух вариантах - в виде коврового покрытия и фоновой плитки. Использовать ее можно при отделке как стен, так и пола.

Позволить себе приобрести такую плитку может любой: в фирменном магазине вам всегда подскажут, как сэкономить, совершая покупку. Например, в салоне действует акция «Новосел»: если вы приобрели недвижимость или участок, получили разрешение на строительство - вы можете рассчитывать на 10%-ную скидку на весь ассортимент магазина. Индивидуальные скидки действуют и для крупных заказов.

Кроме того, в настоящий момент скидка 15% действует на наборы для ванной комнаты раковина+тумба. Не упустите выгодные предложения! Консультанты магазина найдут ответы на любые вопросы и предложат самые выгодные варианты!

Магазин «Хорошие двери»

http://msm60.ru/magazin-good-doors

«Стройбаза на Алмазной», павильон №2, секция 21

(8112)70-03-93, 8-911-880-40-40

Магазинов, где можно купить двери, много в Пскове. А вот где вы найдете «ХОРОШИЕ двери» - мы сейчас расскажем. С улицы Леона Поземского сворачиваете налево, к «Стройбазе на Алмазной», и снова налево - в первый въезд. Паркуетесь, а дальше вам поможет карта, которая есть на сайте http://msm60.ru.

Магазин предлагает большой ассортимент межкомнатных и входных дверей на любой вкус и кошелек. Здесь вы сможете приобрести двери как отечественных, так и европейских производителей, давно зарекомендовавших себя на рынке. Например, консультанты советуют обратить внимание на бренд «Бульдорс», изготовленные на высокоточном оборудовании по современным технологиям из качественного сырья. Дверное полотно этих дверей равномерно заполнено жестким пенополиуретаном, что обеспечивает надежную теплоизоляцию и повышенную звуконепроницаемость. Коллекция «Бульдорс» - это двери от эконом до премиум класса. Для внешней отделки дверей используется порошково полимерное покрытие, декоративные композитные вставки, МДФ-панели с эффектом старения. Необычные варианты дизайна отличают и двери завода Ferroni, которые являются примером оптимального соотношения цены и качества.

Есть что выбрать и среди межкомнатных дверей. Например, инновационная уникальная коллекция сборных дверей от компании VellDoris – это уникальное сочетание финских технологий, итальянского дизайна и немецкого практицизма по доступной цене. А ProfilDoors на сегодня являются одними из крупнейших производителей-разработчиков межкомнатных дверей в нашей стране.

В магазине «Хорошие двери» регулярно обновляется выставочные образцы, которые затем распродаются по сниженным ценам. Такие предложения отмечены розовыми ценниками. Скидки по ним составляют от 5 до 15%.

«Хорошие двери» также предлагают большой ассортимент мебельной и дверной фурнитуры производства GTV и Etson. Кроме того, здесь представлены теплицы и поликарбонат для дач, доводчики для форточек и системы капельного полива.

Магазин метизной продукции «СтройКреп на Алмазной»

http://msm60.ru/magazin-strojkrep-pskov

«Стройбаза на Алмазной», павильон 28, секция 91

(8112)700-358

«СтройКреп на Алмазной» - это более 1000 наименований товаров, необходимых для строительства и ремонта. Здесь вы найдете все, начиная от саморезов, шпателей и жидких гвоздей до клея, герметиков, канатов и хозтоваров.

Строительный крепеж, монтажные детали, профиль, ручной и электроинструмент, сухие смеси, мебельная фурнитура, цепи, замки - проще сказать, чего здесь нет, чем перечислить весь ассортимент магазина.

Сэкономить на покупках можно благодаря скидочным картам. Все подробности - у продавцов-консультантов магазина.

«КомплектПро»

«Стройбаза на Алмазной», павильон 2

8-911-367-03-31

А вы знаете, что натяжные потолки можно установить самостоятельно? Правда, для этого необходимо запастись соответствующими комплектующими. Сделать это можно в отделе «КомплектПро» на «Стройбазе на Алмазной».

Вы найдете здесь все, что требуется - начиная закладными для светильников, багета, термоколец,термоквадратов, заканчивая, собственно, самими потолками и недорогими светильниками. В ассортименте - как товары производства Германии, так и качественная продукция фабрик Китая.

Магазин работает по оптовым ценам, поэтому стоимость продукции, представленной здесь, удовлетворит самого экономного покупателя!

Если же вы мечтаете о натяжных потолках, но пока не готовы установить их своими руками, в «КомплектПро» вам помогут в поиске мастеров своего дела, которые качественно, быстро и недорого осуществят монтаж.

Добавим, что «Стройбаза на Алмазной» представляет из себя более 100 торговых точек со строительными и отделочными материалами всевозможных марок на любой вкус и кошелек. Во многих магазинах действуют акции и уникальные системы скидок.

«Стройбаза на Алмазной» ждет вас!

Телефон администрации «Стройбазы на Алмазной»: (8112)79-35-55.

График работы рынка: пн-пт с 8.30 до 19.00, сб с 8.30 до 17.00, вс. с 8.30 до 16.00. Воспользуйтесь уникальными предложениями и сэкономьте на необходимых покупках!