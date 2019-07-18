Недвижимость

Псковская Кадастровая палата: Как проходит утверждение кадастровой стоимости недвижимости в России

Федеральная кадастровая палата в связи с увеличением количества запросов от граждан по теме кадастровой оценки запускает проект по повышению информирования владельцев недвижимости. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной Кадастровой палате, во всех регионах будут подготовлены инструкции и разъяснения о проведении государственной кадастровой оценки, формировании кадастровой стоимости и порядке ее оспаривания.

Что такое кадастровая стоимость

Кадастровая стоимость недвижимости – это стоимость, установленная в процессе государственной кадастровой оценки. Важно понимать, что кадастровая стоимость объекта недвижимости не является константой: она может изменяться, так как ее расчет основан на широком спектре характеристик объекта недвижимости – это его технические параметры, местоположение, развитость инфраструктуры, наличие коммуникаций и так далее. Соответственно, изменение каких-либо характеристик объекта влияет на его кадастровую стоимость.

Что такое государственная кадастровая оценка (ГКО)

Согласно действующему законодательству, именно кадастровая стоимость является основной для расчета налога на недвижимое имущество. Для того чтобы налог рассчитывался справедливо, требуется регулярная актуализация данных о кадастровой стоимости. Для этих целей проводится государственная кадастровая оценка объектов недвижимости.

«Кроме того, кадастровая стоимость может применяться, например, для определения стартовой цены на аукционах, расчета ставок арендной платы или экономического обоснования стоимости изъятия земельных участков для государственных нужд», – уточняет начальник отдела определения кадастровой стоимости Федеральной кадастровой палаты Татьяна фон Адеркас.

ГКО проводится по решению региональных властей. Она может быть проведена как выборочно, так и в отношении всех видов объектов недвижимости и всех категорий земель субъекта РФ одновременно. Например, администрация региона принимает решение о проведении ГКО в отношении земель сельхозназначения, многоквартирных домов или особо охраняемых территорий. Перечень объектов, подлежащих проведению ГКО на основании запроса администрации субъекта, формирует орган регистрации прав.

В городах федерального значения ГКО проводится не чаще одного раза в два года. В прочих регионах – не чаще одного раза в три года, но не реже одного раза в пять лет. Кроме того, возможно проведение внеочередной оценки.

Кто в России определяет кадастровую стоимость

Работы по кадастровой оценке земель начали проводить с 2001 года, тогда как налог за землю на основании кадастровой стоимости рассчитывается только с 2006 года. С конца первого десятилетия 2000-х проведение кадастровой оценки регулировалось нормами 135-ФЗ «Об оценочной деятельности». В 2016 году был принят 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке»: это было сделано, чтобы усовершенствовать процедуры определения кадастровой стоимости. Новый закон, в числе прочего, усилил ответственность исполнителя работ по оценке за полученный результат.

На территории Псковской области в 2016 году проведена очередная государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения, результаты которой утверждены постановлением администрации Псковской области от 22.11.2016 №376 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории Псковской области» и земель населенных пунктов, результаты которой утверждены постановлением администрации Псковской области от 22.11.2016 № 377 "Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости и удельных показателей кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных на территории Псковской области". В Псковской области за 2017 и 2018 год оспорены сведения в отношение 2459 объектов недвижимости.

В настоящее время продолжается переход от действия закона об оценочной деятельности, в соответствии с которым кадастровая стоимость определялась независимыми оценщиками, к закону о государственной кадастровой оценке, согласно которому кадастровая стоимость рассчитывается специально созданными государственными бюджетными учреждениями при субъекте РФ. На сегодня в ряде регионов уже созданы ГБУ, которые работают по новым правилам.

Примечательно, что работники бюджетных учреждений, непосредственно определяющие кадастровую стоимость, не в праве заниматься расчетом рыночной стоимости недвижимости для оспаривания ее кадастровой стоимости.

Как происходит процесс определения кадастровой стоимости

2019 год - это год проведения государственной кадастровой оценки объектов капитального строительства на территории Псковской области, решение принято 26.02.2018 администрацией Псковской области.

«Сбор и обработка информации, необходимой для определения кадастровой стоимости, осуществляются «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки», созданным администрацией Псковской области» , - говорит директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова.

На основании решения о проведении государственной кадастровой оценки Росреестром сформирован перечень объектов недвижимости, подлежащих государственной кадастровой оценке, и предоставлен в «Бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки» Псковской области по его запросу.

В перечень объектов недвижимости, подлежащих ГКО, включены актуальные по состоянию на 1 января 2019 сведения Единого государственного реестра недвижимости обо всех объектах недвижимости, указанных в решении о проведении государственной кадастровой оценки. В Псковской области это 505812 объектов.

Акт об утверждении результатов определения кадастровой стоимости вступит в силу 1 января 2020 года.

Важным этапом государственной кадастровой оценки, проведенной ГБУ, становится предварительный отчет. В установленные законом сроки он должен быть размещен на сайте учреждения в Интернете, а также предоставлен в Росреестр (о чем администрация также обязана проинформировать граждан). После исправления ошибок отчет публикуется на сайте ведомства на 60 дней, чтобы граждане могли с ним ознакомиться и высказать свои замечания. Заинтересованные лица могут направить выявленные замечания любым удобным способом – напрямую в ГБУ, проводившее оценку, подать заявление посредством портала госуслуг или через МФЦ. Указанная информация размещена на сайте ГБУ по адресу bti-pskov.ru.

«У правообладателя есть два месяца на ознакомление с предварительным отчетом, однако, важно отметить, что подать замечания, согласно законодательству, необходимо в течение 50 суток. Замечания к промежуточным отчетным документам должны обязательно содержать ряд сведений, установленных законом: это ФИО, кадастровый номер объекта недвижимости, номера страниц промежуточного отчета. Также к замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости», - пояснила Марина Бочарникова.

Предварительное рассмотрение результатов оценки позволяет еще на начальном этапе исправить ошибки и откорректировать кадастровую стоимость (до того, как на объект начнут начисляться налоги, рассчитанные по такой кадастровой стоимости) и предотвратить необходимость обращаться в суд или комиссию для пересмотра. При этом длительный срок рассмотрения предварительных результатов оценки дает возможность обработать максимальное количество обращений до утверждения результатов определения кадастровой стоимости. А утверждают окончательные итоги государственной кадастровой оценки органы власти субъекта РФ.

«Таким образом, граждане получают доступный инструмент для корректировки кадастровой стоимости заранее, что позволяет им избежать обращения в комиссию для пересмотра уже утвержденных результатов или их оспаривания в судебном порядке. Несомненным плюсом такой системы исправления неверно определенной кадастровой стоимости недвижимости можно назвать сокращение временных затрат», - резюмирует Татьяна фон Адеркас.