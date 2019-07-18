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Недвижимость

Россияне стали чаще подавать заявления на регистрацию недвижимости по экстерриториальному принципу

25.07.2019 11:45|ПсковКомментариев: 0

Почти 169 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество было принято по экстерриториальному принципу Федеральной кадастровой палатой в первой половине 2019 года.

За первую половину 2019 года Федеральная кадастровая палата приняла по экстерриториальному принципу почти 169 тысяч заявлений о кадастровом учете и регистрации прав на недвижимое имущество. По сравнению с 1 полугодием прошлого года россияне стали подавать заявления по экстерриториальному принципу на 16 % чаще.

Возможность оформлять недвижимость по экстерриториальному принципу у жителей России появилась в 2017 году с вступлением в силу закона «О государственной регистрации недвижимости». Это значит, что регистрация прав, сделок, ограничений и обременений проводится по месту нахождения объекта недвижимости, но на основании электронных документов, созданных по месту подачи бумажных документов.

«Жителю Псковской области нет необходимости ехать в Мурманск, чтобы оформить полученное наследство. Он может предоставить документы, необходимые для проведения кадастрового учета и государственной регистрации права в регионе постоянного проживания. Готовые документы он получит там же. Таким образом, гражданин сэкономит свои силы, средства и время», - отмечает директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова.

Наибольшей популярностью оформление недвижимости по экстерриториальному принципу в 1 полугодии 2019 года пользовалось в Москве (25,7 тыс. поступивших заявлений), Московской (22,3 тыс.) и Нижегородской областях (11,7 тыс.), а также Краснодарском крае (8,1 тыс.).

«Срок проведения учетно-регистрационных действий по экстерриториальному принципу не отличается от обычного: это пять рабочих дней – для кадастрового учета, семь – для регистрации права собственности, - уточнила Марина Бочарникова. – Одновременное проведение процедуры кадастрового учета и регистрации прав займет десять рабочих дней. На территории нашего региона за 1е полугодие этого года  поступило 76 заявлений по экстерриториальному принципу из других регионов, в свою очередь нами принято было 352».

Источник: Псковская Лента Новостей
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