Недвижимость

Кадастровая палата назвала основные правила покупки дачи

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные опроса о том, как изменилась доля владельцев загородной недвижимости и что важно для россиян при покупке дачи или земельного участка. Федеральная кадастровая палата рассказала Псковской Ленте Новостей об основных правилах покупки загородной недвижимости.

Как сообщила замглавы Федеральной кадастровой палаты Марина Семенова, первое, что необходимо сделать при подготовке к сделке – это проверить собственников объекта недвижимости. Подтверждением служат свидетельство о праве собственности или выписка из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Выписка из ЕГРН содержит данные о недвижимости и ее владельце, актуальные на дату запроса. «И если недобросовестный продавец предъявляет вам выписку, полученную, скажем, до того, как он продал недвижимость кому-то еще, то при наличии у вас более актуальных сведений попытка обмана сразу раскроется. Чем ближе выписка из ЕГРН к дате потенциальной сделки - тем лучше», - говорит Марина Семенова.

Кроме того, выписка из ЕГРН позволит проверить наличие всевозможных ограничений или обременений – будь то ипотека, аренда и арест.

«Обратите внимание на вид разрешенного использования участка: «под строительство индивидуального жилого дома» - владелец имеет полное право размещать на участке дом с фундаментом и провести все коммуникации. В случае, если участок предназначен «для ведения подсобного хозяйства», при этом располагается на землях сельскохозяйственного назначения, то в лучшем случае построить Вы можете, например, теплицу или курятник. А если на таком участке уже возведен жилой дом, то Вам предлагают купить самострой и все связанные с ним проблемы», - отмечает директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова.

Кроме того, перед покупкой стоит заручиться нотариально заверенным согласием супруги или супруга владельца и выяснить, не закреплено ли право собственности на объект за его бывшей женой или мужем, если расторжение брака произошло в последние три года. И особую бдительность следует проявлять в случае, когда продавец действует от лица собственника недвижимости по доверенности, поскольку такую схему часто выбирают мошенники. Следует обратиться к нотариусу за проверкой подлинности доверенности.

Также распространен сценарий, когда вместо правоустанавливающих документов покупателю предъявляется книжка садовода. Сразу откажитесь от участия в такой сделке: членство в садоводческом товариществе не подтверждает права собственности. Даже переписав книжку на себя, вы всё равно не сможете стать законным владельцем приобретенной недвижимости.