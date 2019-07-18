Недвижимость

Жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове претендует на архитектурный «Оскар»

Жилой комплекс «ТЭЦ на Великой» в Пскове претендует на премию WAF (World Architecture Festival). Как сообщает портал BFM.RU, в начале декабря в Амстердаме объявят победителей очередной WAF (World Architecture Festival) - одной из крупнейших профессиональных наград, которую часто называют архитектурным «Оскаром». На нее будут претендовать и несколько проектов из России.

В категории «Гражданские объекты» в шорт-лист премии вошла работа архбюро «Студия 44» - жилой комплекс на берегу реки Великой в Пскове.

Один из его корпусов планируется ввести в эксплуатацию в конце 2019 года. Проект «ТЭЦ на Великой» разработала команда специалистов петербургского архитектурного бюро «Студия 44» Никиты Явейна. Интересен он тем, что возводится в рамках реализации программы реконструкции памятника регионального значения «Электростанция тепловая (ТЭЦ)» 1920 года постройки. В жилом корпусе планируется многоцветный вестибюль, в который будут выходить окна квартир.

ТЭЦ-18 расположена в самом центре Пскова, рядом с Мстиславской башней Окольного города. В 1920-е для того, чтобы ее построить, разобрали прясло средневековой стены; теперь здание ТЭЦ - объект культурного наследия регионального значения.