Недвижимость

В Центробанке спрогнозировали рост обеспеченности россиян жильем

К концу 2024 года средняя обеспеченность россиян жильем увеличится на 2,5 кв. м, то есть до 27,6 кв. м на человека благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сказано в аналитической записке Центробанка за июль 2019 года, с которой ознакомились «Известия».

В документе утверждается, что данный показатель выше цифр 1995 года в 1,5 раза. Уровень обеспеченности жильем в России выше, чем в ряде других стран, таких как Япония (16 кв. м) и Бразилия (19 кв. м), однако по-прежнему отстает от, например, Германии (39 кв. м) и США (70 кв. м).

Эксперты полагают, что активно улучшать жилищные условия россиянам не позволяет уровень доходов. Исправить ситуацию поможет более динамичное расселение ветхих и аварийных домов.