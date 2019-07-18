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Псковская Кадастровая палата: Что такое границы муниципальных образований

«Под границей муниципального образования понимается некая условная черта, с установлением которой становится возможным отделить территорию конкретного муниципалитета от территории других населенных пунктов, а так же межселенных территорий, не входящих в состав ни одного муниципального образования», - сообщила начальник отдела инфраструктуры пространственных данных Елена Гришина.

В Кадастровой палате по Псковской области пояснили, что требования, предъявляемые к границам муниципальных образований, указаны в статье 11 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Перечень требований включает в себя следующие пункты:

- вся земля, находящаяся в пределах границы РФ поделена на городские округа и муниципалитеты, которые называются поселения.

- муниципальные районы включают в себя земли абсолютных поселений, включенных в него, в том числе и межселенные территории.

- в территорию поселения включаются участки земли, на которых исторически проживают люди; участки, необходимые для развития, рекреации.

- в территорию, относящуюся к городскому округу, включаются земли, принадлежащие муниципалитетам, участки для развития и рекреации земли.

- в территорию, относящуюся к любой форме муниципального образования, могут входить участки, различающиеся по форме собственности и целевому назначению.

Зачем осуществлять изменение и учет границ муниципальных образований

«Четкое разграничение территорий позволит снизить количество земельных споров по пересечению и наложению границ, - рассказала Елена Гришина. - Кроме того, разрешится ситуация с земельными участками, которые непонятно кому принадлежат».

Вес территории, границы которых определят, внесут в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Установление границ муниципальных образований значительно облегчит процесс реформ органов власти на уровне сельских поселений, а так же учет их достижений и неудач, так же станет намного проще включить в пределы территории сельских поселений и населенных пунктов участки земли, которые необходимы для поддержания жизнедеятельности и обеспечения нужд граждан.

«На территории Псковской области всего 136 муниципальных образований, а границы установлены лишь у 13», - подчеркнула Елена Гришина.

По словам сотрудника Кадастровой палаты, установление границ муниципальных образований относится к компетенции органов государственной власти субъектов РФ, которые принимают соответствующие законы. Сам по себе термин «граница муниципального образования» означает границы, в пределах которых реализуются полномочия органом местного самоуправления. Таким образом, ни одно муниципальное образование немыслимо без определенно установленной границы и территории, закрепление которых установлено на законодательном уровне.