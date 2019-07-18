Недвижимость

ОНФ направил в Минстрой свои предложения по программе развития индивидуального жилищного строительства в России

Общероссийский народный фронт направил в Министерство строительства и ЖКХ России предложения по программе развития индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Российской Федерации. Как сообщает пресс-служба ОНФ, среди них - рекомендации, касающиеся повышения доступности ипотечного кредитования объектов ИЖС, субсидирования строительства (реконструкции) социальной инфраструктуры, автомобильных дорог и другие.

Главной задачей программы развития ИЖС является создание финансового продукта, которым сможет воспользоваться каждый гражданин для постройки дома. Так, необходимо увеличить объемы вводимого жилья до 40 млн кв. м в 2024 г., в том числе за счет развития механизмов кредитования на этапах строительства, сообщается в программе. По мнению Минстроя РФ, неразвитость и недостаточное проникновение ипотечного кредитования на рынок ИЖС является его главным сдерживающим фактором.

Минстрой внес программу в правительство РФ и разослал ее во все субъекты, а также в Народный фронт с тем, чтобы эксперты представили свои замечания и предложения по документу.

«В отзыве на программу эксперты Общероссийского народного фронта рекомендовали предусмотреть первоочередные федеральные меры поддержки для развития инфраструктуры в местах ИЖС. При развитии территорий индивидуальной городской застройки ОНФ предложил субсидировать понесенные застройщиком затраты или их часть, то есть выплачивать проценты по кредитам, которые он потратил на создание инженерной инфраструктуры на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства», - рассказала член Центрального штаба ОНФ, модератор тематической площадки «Жилье и городская среда» Светлана Калинина.

Также эксперты ОНФ рекомендуют предусмотреть в программе субсидирование строительства или реконструкции объектов социальной инфраструктуры и автомобильных дорог.

Модератор тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» в Новосибирской области Сергей Аверьяскин напомнило проблеме, когда чиновники предоставляют непригодную для возведения жилья землю. Так, жители села Марусино в Новосибирской области получили от муниципалитета около 300 земельных участков рядом со скотомогильником. Окружающая его территория, где и находятся участки, оформлена как санитарно-охранная зона. Это значит, что строить и регистрировать здесь жилые дома нельзя.

«И это, к сожалению, не единичный случай по стране. В связи с этим ОНФ рекомендовал Минстрою повысить качество работ по инвентаризации и последующей актуализации генпланов, правил землепользования и застройки. Это нужно для выявления и утверждения санитарно-защитных зон различных объектов», - резюмировал Аверьяскин.