Недвижимость

Областной Росреестр напоминает псковичам о прошедших изменениях в долевом строительстве

С 1 июля изменился порядок соблюдения застройщиком своих обязательств перед гражданами, которые решили участвовать в долевом строительстве. Речь идет об открытии так называемых эскроу-счетов. Как показали прошедшие после начала действия нововведения четыре недели, не всем понятен изменившийся порядок, граждане зачастую не понимают правила и алгоритм своих действий. Поэтому Управление Росреестра по Псковской области напоминает об изменениях и обращает внимание граждан, как им поступать.

Итак, с 1 июля все российские застройщики обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов.

Это значит, что средства клиентов зачисляются на специальный банковский счет, и застройщики не могут получить эти деньги до передачи квартир покупателям. При этом порядок государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве с применением эскроу-счетов, а также перечень необходимых для получения госуслуги документов не поменялся.

Если договор долевого участия с первым участником долевого строительства представлен на государственную регистрацию после 1 июля, то все такие договоры заключаются только с использованием эскроу-счетов, открытых в уполномоченном банке. Если договор долевого участия в отношении объекта долевого строительства в многоквартирном доме (ином объекте недвижимости), не введенном в эксплуатацию, представлен на регистрацию после 1 июля 2019 и заключен в отношении дома, который соответствует установленным

Правительством Российской Федерации критериям, по договорам, предметом которых являются жилые помещения, уплачиваются отчисления в компенсационный фонд.