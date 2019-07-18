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Дом на улице Гдовской в Пскове введен в эксплуатацию

05.08.2019 10:47|ПсковКомментариев: 0

Пятиэтажка в Пскове на улице Гдовской, 25 введена в эксплуатацию. Уже началась выдача документов всем собственникам в офисе группы компаний «ЛУГ».

ГК «ЛУГ» поздравляет новоселов и желает счастливого начала новой истории жизни в новом доме.

В новостройке на улице Ижорского батальона, 13 уже идет монтаж верхнего, 16-го этажа, а также монтаж оконных и балконных блоков. Началась подготовка к внутренним работам.

С планировками можно познакомиться на сайте. Справки по телефону 793-793. 

Застройщиком жилого комплекса «Новые Афины» выступает группа компаний «ЛУГ».

Источник: Псковская Лента Новостей
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