Дом на улице Гдовской в Пскове введен в эксплуатацию

Пятиэтажка в Пскове на улице Гдовской, 25 введена в эксплуатацию. Уже началась выдача документов всем собственникам в офисе группы компаний «ЛУГ».
ГК «ЛУГ» поздравляет новоселов и желает счастливого начала новой истории жизни в новом доме.
В новостройке на улице Ижорского батальона, 13 уже идет монтаж верхнего, 16-го этажа, а также монтаж оконных и балконных блоков. Началась подготовка к внутренним работам.
С планировками можно познакомиться на сайте. Справки по телефону 793-793.
Застройщиком жилого комплекса «Новые Афины» выступает группа компаний «ЛУГ».