Недвижимость

Псковская область получила дополнительные средства на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны

В Псковской области продолжается работа по поддержке ветеранов Великой Отечественной войны. Благодаря достигнутым губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым договоренностям с заместителем председателя правительства Российской Федерации Татьяной Голиковой, а также проведенной работе с министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, в регион пришли дополнительные средства для завершения исполнения указа президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, это позволит дополнительно обеспечить жильем еще 9 ветеранов, проживающих в Псковской области, и приравненных к ним категорий граждан. Каждому из них будет предоставлена субсидия в размере более 1 млн 200 тыс рублей, которую можно будет использовать на приобретение или строительство жилых помещений.

Всего с начала действия президентского указа в 2010 году в Псковской области почти 4,5 тыс ветеранов и участников войны смогли улучшить свои жилищные условия за счет средств федерального бюджета, в том числе семнадцать ветеранов получили субсидию на эти цели в этом году.

Это не единственная мера поддержки для данной категории граждан. Ежегодно в регионе реализуются мероприятия по оказанию адресной помощи и проведению капитального ремонта инвалидам, участникам и ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда» в рамках государственной программы Псковской области «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики».