Недвижимость

Псковская Кадастровая палата: Как исправить ошибку в сведениях ЕГРН

Ошибки в ЕГРН встречаются не так часто, но их нельзя исключить. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила Дарья Чернецова, заместитель начальника отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по Псковской области.

«Чтобы узнать, какая ошибка совершена в ЕГРН, сравните сведения об объекте недвижимости в выписке из ЕГРН и документах, которые вы представляли для кадастрового учета и/или регистрации прав на него, - пояснила эксперт. - Если они отличаются, то обращайтесь за исправлением технической ошибки. Если сведения одинаковы, это означает, что ошибка допущена в самих документах и исправлять нужно реестровую ошибку».

Порядок исправления реестровой ошибки более сложный, чем порядок исправления технической ошибки. Для внесение изменений в сведения ЕГРН необходимо исправить ошибку в документах и только после этого обращаться в Росреестр.

По словам Дарьи Чернецовой, для исправления технической ошибки, в первую очередь, потребуется заявление, которое подается в орган регистрации прав следующими способами:

1) при личном обращении вы можете представить его:

• в любое отделение МФЦ;

• при выездном приеме;

2) по почте;

3) в электронном виде через сайт Росреестра http://www.rosreestr.ru/ или с помощью веб-сервисов.

«Техническая ошибка исправляется в течение трех рабочих дней, - отметила эксперт Кадастровой палаты. - По результатам рассмотрения заявления орган регистрации прав направляет правообладателю либо лицам, которые обращались за исправлением ошибки, соответствующее уведомление».

Уведомление направляется следующими способами:

- на адрес электронной почты, указанный в заявлении, направляется ссылка на электронный документ, размещенный на сайте Росреестра;

- в бумажном виде, если в заявлении или ЕГРН отсутствует адрес электронной почты. Уведомление направляется почтой по адресу, который указан в заявлении.