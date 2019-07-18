Недвижимость

ОНФ предлагает внедрить во всех регионах технологию «умного» сноса зданий

Эксперты Общероссийского народного фронта выступают за обязательное применение технологии «умного» сноса при демонтаже ветхих и аварийных домов. Данный способ позволяет разбирать здания с минимальными неудобствами для окружающих, а большую часть материалов отправлять на переработку. Соответствующее предложение представители Народного фронта направят в Минстрой РФ, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОНФ.

Во время проверки реализации региональных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда активисты тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» выявили проблему утилизации строительных отходов после демонтажа ветхого жилья: практически весь мусор после сноса зданий зачастую подолгу не убирается.

Так, в одном из городов Еврейской автономной области на месте двухэтажного панельного дома, снесенного в сентябре 2018 года, до сих пор разбросаны битый кирпич, бетонные блоки и фрагменты арматуры. Похожая ситуация в городе Волхов Ленинградской области: больше года улицу Зеленую «украшают» груды мусора, оставшиеся после демонтажа ветхого жилья.

Жители Калужской области в буквальном смысле задыхаются от строительных отходов - обломки снесенных аварийных зданий здесь просто сжигают. Причем делают это неподалеку от национального парка «Угра», что может нарушить экологический баланс природной территории.

В Омске неутилизированные строительные отходы превратились в несанкционированную свалку, которая разрастается с каждым днем. В непогоду подхваченный сильным порывом ветра мусор разлетается по округе на несколько километров.

«Данная проблема возникла из-за того, что представители муниципалитетов заранее не предусмотрели в местном бюджете средства на снос ветхого и аварийного жилья. В будущем при реализации программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда муниципалитетам необходимо учесть эти ошибки», - отметила член Центрального штаба ОНФ, координатор Центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды Светлана Калинина.

Эксперты Народного фронта обратили внимание на технологию «умного» сноса, которая применяется в ряде европейских городов, а также используется при демонтаже домов, вошедших в программу реновации в Москве.

Новую концепцию утилизации строительных отходов, основными принципами которой являются безопасность, экологичность, максимальная переработка и повторное использование отходов, применили уже и в Архангельской области, где последние годы ведется активное расселение деревянных домов. При демонтаже зданий подрядчики получают бывшие в употреблении стройматериалы при одном условии: территория должна быть полностью очищена от строительного мусора. При таком подходе на снос аварийного жилья из бюджета не тратится ни копейки.

«Умный» снос зданий позволяет разбирать постройки с минимальными неудобствами для жителей прилегающих территорий и подразумевает, что снесенные дома не превращаются в груду ненужного строительного мусора. В связи с этим эксперты ОНФ предлагают повсеместно внедрить технологию «умного» сноса зданий.

«При использовании технологии «умного» сноса утилизация мусора может достигать 100 процентов. Одна часть стройматериалов идет на новое строительство, другая делится и частично используется при дорожном строительстве, засыпке оврагов, металл уходит на переплавку, кирпич, старая черепица и другие безвредные компоненты перемалываются и вносятся в почву в качестве удобрений. Таким образом, часть строительного сырья не надо везти издалека, а свалки не засоряются тем, что может принести пользу», – отметил эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда», руководитель проектов по энергоэффективности и инновациям ООО «Энергия Оптимум» Рабадан Гаджимурадов. По его словам, внедрить технологию «умного» сноса возможно через проект Минстроя РФ «Умный город». Эксперт также предложил синхронизировать этот проект с федеральным проектом «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Напомним, федеральный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» является важнейшей составной частью национального проекта «Жилье и городская среда». Согласно документу, в 2019-2024 годах планируется переселить 530 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилье площадью 9,55 млн кв. м, признанном таковым до 1 января 2017 года.