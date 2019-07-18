Недвижимость

Особая защита недвижимости: запрет сделок с недвижимостью без личного участия собственника

Любой собственник недвижимости может запретить распоряжаться ею без своего личного участия.

Как это сделать и о чем стоит не забывать сообщила Псковской Ленте Новостей Кадастровая палата по Псковской области.

Согласно Федеральному закону от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», любой собственник может наложить запрет на совершение регистрационных действий с объектом недвижимости без своего личного участия.

Для внесения соответствующей записи в сведения ЕГРН требуется 5 минут времени и визит в МФЦ с паспортом. Госпошлина за оформление заявления в данном случае не предусмотрена. То же самое можно сделать и на официальном портале Росреестра через «Личный кабинет правообладателя»

Собственник подает заявление о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без его личного участия.

В случае, если права на квартиру оформлены до 1998 года и сведения о таких правах не внесены в ЕГРН, следует захватить с собой свидетельство о праве собственности или иные правоустанавливающие документы. Если же сведения о правах на объект недвижимости в ЕГРН уже имеются, государственный регистратор сам запросит их без вашего участия.

В срок не более 5 рабочих дней со дня приема заявления соответствующая запись вносится в ЕГРН. Наличие данной записи в ЕГРН является основанием для возврата без рассмотрения заявления, предоставленного на государственную регистрацию другим лицом.

Запись в ЕГРН о невозможности государственной регистрации перехода, прекращения, ограничения права и обременения объекта недвижимости без его личного участия может быть аннулирована следующими способами:

- по решению государственного регистратора прав (без заявления собственника, его законного представителя) одновременно с осуществляемой при его личном участии государственной регистрацией перехода, прекращения права собственности указанного собственника;

- по заявлению собственника (его законного представителя) об отзыве ранее представленного заявления о невозможности регистрации;

- на основании вступившего в силу судебного акта.