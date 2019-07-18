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Недвижимость

Эксперты Кадастровой палаты разъяснили возможности новой «дачной амнистии»

07.08.2019 11:44|ПсковКомментариев: 0

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии». Упрощенный порядок оформления прав собственности на дачную недвижимость будет действовать до 1 марта 2021 года. Эксперты Федеральной кадастровой палаты разъяснили порядок оформления при новой «дачной амнистии».

Амнистия будет действовать до 1 марта 2021 года, до этого времени граждане смогут в упрощенном порядке провести оформление в собственность загородной недвижимости. Кроме того, закон продлевает до 1 марта 2022 года срок льготного бесплатного предоставления в собственность земельных участков, находящихся в публичной собственности, для членов садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ).

«Ранее действие дачной амнистии распространялось на объекты недвижимости, в том числе, расположенные на земельных участках под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), ведение личного подсобного хозяйства. Новая норма – затрагивает только дачников и те объекты, которые построены на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства», - рассказывает эксперт Федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко.

Обладатели правоустанавливающих документов на земельные участки для садоводства смогут оформить в собственность дома или строения на основании технического плана здания. Необходимым документом для его подготовки является декларация, составленная правообладателем объекта недвижимости.

«Для оформления таких домов и строений владельцу сначала необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки технического плана, а после – предоставить документы с заявлением о кадастровом учете и регистрации прав лично в МФЦ, посредством почтового отправления или в электронном виде», - поясняет директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова.

Что касается объектов недвижимости, расположенных на землях под ИЖС, для них сохраняется действующий порядок: оформление прав проводится при соблюдении уведомительного порядка, предусмотренного Градостроительным кодексом РФ. В данном случае владельцу потребуется направить в администрацию субъекта РФ уведомление о планируемом строительстве, в том числе, описание параметров объекта недвижимости. После - уведомление об окончании строительства с приложением, в том числе, технического плана здания.

Оформление права собственности возможно только после получения застройщиком уведомления, о соответствии построенного объекта заявленным характеристикам.

«Так, например, если владелец заявлял о планируемом строительстве двухэтажного дома, а построил трехэтажный – администрация субъекта выдаст уведомление о несоответствии параметров объекта заявленным. В таком случае, оформление собственности будет невозможным», - говорит эксперт.

Законопроект также вносит ряд поправок в отношении норм и правил определения цен на кадастровые работы.

Так, для предотвращения неоправданного завышения цен, субъекты РФ на бессрочной основе наделяются правом устанавливать предельные расценки на услуги кадастровых инженеров. Эта поправка касается земельных участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества, индивидуального жилищного и гаражного строительства, а также расположенных на них объектов недвижимости.

«Это актуально для нашего региона, где множество заказчиков кадастровых работ недовольны ценами за услуги, - отметила директор Кадастровой палаты по Псковской области Марина Бочарникова. - Мы надеемся, что администрация Псковской области возобновит работы в отношении установления тарифов на кадастровые работы. Со своей стороны Кадастровая палата готова оказать поддержку в этом процессе».

Кроме того, продлевается срок безвозмездного предоставления земельных участков, находящихся в публичной собственности, в том числе земель общего пользования, в собственность членам садоводческих и огороднических товариществ.

Теги: #дачная амнистия #кадастровая палата
Источник: Псковская Лента Новостей
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