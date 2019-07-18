Недвижимость

Региональный Росреестр: Как восстановить документы на недвижимое имущество

Специалисты Управления Росреестра по Псковской области рассказали, как можно восстановить правоустанавливающие документы на недвижимость - проще всего обратиться в один из МФЦ.

Право собственности возникает на основании договоров купли-продажи, дарения, долевого участия, свидетельства о праве на наследство. Иногда граждане теряют эти документы и не знают, куда обратиться, чтобы их восстановить.

«В случае потери документов собственник вправе обратиться с заявлением о восстановлении правоустанавливающих документов в любой центр или офис МФЦ. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, и квитанцию об оплате услуги по восстановлению документов», — уточнили в Росреестре.

При этом копии восстановленных документов выдаются только правообладателям или их представителям, а также лицам на основании доверенности, заверенной у нотариуса, сообщили Псковской Ленте Новостей в учреждении.

В Росреестре отметили, что если право собственности возникло до 31 января 1998 года, то в этом случае для восстановления документов на право собственности нужно обращаться в те органы, которые этот документ выдавали. Это может быть нотариус, заверивший сделку; орган государственной власти или местного самоуправления; суд, где вынесено судебное решение о праве собственности.