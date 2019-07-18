Недвижимость

Как найти владельца заброшенного участка через ЕГРН - региональная Кадастровая палата

Для совершения различных сделок необходимо изучить сведения о земельном участке. Как правило такая информация нужна гражданам, которые планируют продать или купить недвижимость. Если интересующий Вас участок заброшен, где найти такую информацию? Подробностями поделилась Дарья Чернецова, заместитель начальника отдела предоставления сведений Кадастровой палаты Псковской области.

- Узнать владельца участка, а также проверить на наличие обременений: залог, аренда, арест, можно с помощью выписки сведений из ЕГРН, - рассказала Дарья Чернецова. - Сведения, содержащиеся в ЕГРН являются общедоступными и предоставляются органом регистрации прав любому заинтересованному лицу.

Сведения о земельном участке (кадастровый номер, адрес объекта недвижимости, разрешенное использование, назначение, кадастровая стоимость) можно посмотреть в режиме онлайн с помощью сервисов "Публичная кадастровая карта" и "Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online", которые доступны на главной странице сайта Росреестра.

Запросить общедоступные сведения можно на официальном сайте Росреестра, с помощью сервиса «Личный кабинет правообладателя», который позволяет в оперативной форме запрашивать и получать актуальные сведения. содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН).

Подать запрос также можно при личном обращении в любое отделение МФЦ, не зависимо от местонахождения объекта недвижимости.

Дарья Чернецова напомнила, что МФЦ наделен полномочиями заверять документы, подготовленные Кадастровой палатой, что значительно сокращает сроки предоставления сведений от 1,5 часов до 3 рабочих дней.