Недвижимость

Верховный суд объяснил, когда кредитор не может забрать ипотечное жилье

Верховный суд объяснил, когда кредитор не может забрать ипотечное жилье, платежи по которому просрочены.

Историю дела и разъяснения Верховного суда приводит «Российская газета». Молодая семья из Башкирии купила квартиру, взяв по ипотечному кредиту в банке 1,2 млн рублей. Почти десять лет платежи по договору вносились вовремя. У банка начались финансовые сложности, осенью 2015 года права по требованию долга он переуступил частной компании.

После этого в течение двух лет должники несколько раз просрочили платежи по кредиту. На этом основании компания потребовала досрочно погасить долг, который на тот момент составлял 458 379 рублей, плюс проценты в размере 80 000 рублей и пени за просрочку в 115 992 рубля. А также забрать квартиру, чтобы выставить её на торги с начальной ценой 1,28 млн. Октябрьский районный суд Уфы требования истца удовлетворил частично, присудив выплатить компании 145 584 рубля, а квартиру не трогать. Фемида ссылалась на несоразмерность оставшейся части долга. Компания обжаловала решение. Апелляция отменила вердикт районного суда, потребовав с семьи 298 811 рублей, а также передать залогодержателю квартиру из-за просрочек.

Дело дошло до Верховного суда. Судебная коллегия по гражданским делам отметила, что апелляция не уточнила, по каким основаниям отвергла довод о несоразмерности долга предъявляемым требованиям. В итоге было объявлено, что забирать квартиру за незначительное нарушение, а также в случае несоразмерности стоимости залога сумме требований не стоит. Суд должен был «точно рассчитать количество просрочек должника по платежам, их период и учесть рыночную стоимость квартиры». Но не сделал это, воспользовавшись предоставленными истцом расчётами. Решение местного суда отменили и отправили дело на пересмотр. После этого компания вообще отказалась от иска.

Заемщикам на заметку: отнять ипотечную квартиру при задолженности менее 5% и просрочке платежей по кредиту меньше трех месяцев нельзя.

Напомним, что с начала августа вступил в силу федеральный закон об ипотечных каникулах. Теперь должник, попавший в трудную жизненную ситуацию, имеет право на полгода снизить платежи по кредиту или вообще не выплачивать его.