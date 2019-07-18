Недвижимость

Размещены промежуточные отчеты кадастровой оценки объектов капитального строительства

Новые результаты кадастровой оценки объектов недвижимости (за исключением земельных участков) будут применяться в 2020 году.

На текущий момент на официальных сайтах Росреестра (rosreestr.ru) и ГБУ ПО «БТИ и ГКО» (bti-pskov.ru) уже размещены промежуточные отчеты по государственной кадастровой оценке объектов капитального строительства, где можно ознакомиться с ними в полном и усеченном объеме, для удобства предусмотрена возможность поиска и ознакомления по кадастровому номеру. Дата окончания ознакомления с промежуточными отчетными документами – 5 октября.

До 25 сентября текущего года любое заинтересованное лицо может предоставить свои замечания, связанные с определением кадастровой стоимости, путем почтового отправления, лично или с использованием сети «Интернет».

Учитывая, что вопрос завышенной кадастровой оценки неоднократно поднимался в ходе встреч Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Псковской области с предпринимательским сообществом, на текущий момент каждый может лично проверить данные и своевременно внести замечания для их корректировки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Уполномоченного. Это позволит избежать существенных затрат и избавит от судебных разбирательств в будущем.