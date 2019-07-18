Недвижимость

Как получить кадастровый план территории?

О том, что такое кадастровый план территории и зачем он нужен рассказала заместитель начальника отдела подготовки сведений Кадастровой палаты по Псковской области Дарья Чернецова.

Кадастровый план территории (КПТ) - это одна из форм предоставления сведений из ЕГРН. Он представляет собой тематический план кадастрового квартала (иной территории в его пределах), составленный на картографической основе, на котором в графической и текстовой форме воспроизводятся запрашиваемые сведения.

«Чаще всего он требуется для подготовки межевого или технического плана и для проведения комплексных кадастровых работ, - разъяснила Дарья Чернецова. - Это обусловлено большим объемом сведений, содержащихся в разделах КПТ. Кадастровый план территории включает чертежи, планы земельных участков, объектов капитального строительства, границы которых установлены».

Эксперт Кадастровой палаты по Псковской область сообщила, что в КПТ отражаются сведения об учтенных объектах недвижимости, в том числе сведения ЕГРН об объектах недвижимости, которые до 1 марта 2022 носят временный характер. Сведения о прекративших существование объектах недвижимости, зонах, территориях и границах не отражаются.

Запросить сведения можно на официальном сайте Росреестра www.rosreestr.ru., в разделе «Электронные услуги и сервисы» открыть ссылку «Получение сведений из ЕГРН» и в оперативной форме получить актуальные сведения, содержащиеся в ЕГРН.

«Подать запрос также можно при личном обращении в любое отделение МФЦ, не зависимо от местонахождения объекта недвижимости», - подчеркнула в разговоре Дарья Чернецова.

При подаче запроса на получение сведений формируется платежный документ, содержащий уникальный идентификатор начислений (УИН).

В течение семи дней необходимо оплатить предоставление КПТ, в бумажном виде: 4 500 руб. - для организаций, 1 500 руб. - для граждан, в электронном виде: 600 руб. - для организаций, 300 руб. - для граждан.