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Недвижимость

Комфортный жилой квартал строят на Запсковье в Пскове

14.08.2019 11:32|ПсковКомментариев: 1

Всегда хочется, чтобы новая квартира была современной. Предугадывая желания жильцов в Пскове запускается не дом, а целый жилой комплекс, который уже одним названием отражает все, чем он будет отличаться от других. Будущим жильцам, безусловно, понравятся современные фасады домов, которые будут украшением Запсковья.

Застройщик уверен, что умной должна быть не только квартира, но и пространство, в котором будут проводить свое время жители жилого квартала. Именно поэтому дворы будут просторными, продолжающими SMART-пространство.

В районе Запсковья уже строятся 2 дома, третий дом находится на стадии закладки . В следующем году начнется строительство детского сада.

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Источник: Псковская Лента Новостей
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